Horskí záchranári pomáhali českému turistovi, ktorý v noci zablúdil

Vysoké Tatry 26. júla (TASR) - Pomoc horských záchranárov potreboval vo Vysokých Tatrách v noci na utorok český turista. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že muž sa vybral v neskorých popoludňajších hodinách na chatu pod Soliskom, kde mal objednané ubytovanie. "V tme, sám, bez svetla na horskom turistickom chodníku zablúdil, nevedel sa zorientovať a v trase pokračovať do cieľa," uvádza HZS na svojej stránke.



Po získaní mužovej polohy GPS ukázalo, že namiesto priameho výstupu popri zjazdovej trati vystupuje Furkotskou dolinou. Turistovi vrazili na pomoc dvaja záchranári HZS z Vysokých Tatier, napokon s ním zišli bezpečne do údolia na Štrbské pleso. Odtiaľ pokračoval samostatne.



HZS v tejto súvislosti upozorňuje, že je potrebné si túru naplánovať dostatočne v predstihu a prísť do cieľa ešte pred zotmením, zároveň je dôležité ísť do terénu s potrebným vybavením.