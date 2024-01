Zásah v Tatrách: Pomoc leteckých záchranárov potrebovali dvaja lyžiari

Vysoké Tatry 18. januára (TASR) - Pomoc leteckých záchranárov potrebovali vo štvrtok vo Vysokých Tatrách dvaja lyžiari. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe (VZZS ATE) informovala, že najskôr letela posádka z Popradu na pomoc 14-ročnej lyžiarke, ktorá v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici utrpela pri náraze do pevnej prekážky poranenia horných a dolných končatín a úraz hlavy.



"Po primárnom ošetrení bola preložená na palubu z opretia vrtuľníka a v stabilizovanom stave prevezená na ďalšie ošetrenie do popradskej nemocnice," uvádza VZZS ATE.



Krátko po návrate na základňu prišlo opäť volanie o pomoc z rovnakého miesta. Aj v tomto prípade išlo o lyžiara, ktorý narazil do pevnej prekážky. "S podozrením na poranenie chrbtice a povrchovými odreninami tela bol letecky transportovaný taktiež na urgentný príjem nemocnice v Poprade," dodávajú leteckí záchranári.