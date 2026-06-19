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DRÁMA V TATRÁCH: Žena pri páde zranila aj horského vodcu s klientmi
Do príchodu leteckých záchranárov ešte letka MV na miesto dopravila ďalších dvoch príslušníkov HZS s doplňujúcim materiálom potrebným na transport pacientky z exponovaného terénu.
Autor TASR
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Vysoké Tatry 19. júna (TASR) - Pomoc horských i leteckých záchranárov potrebovala v piatok dopoludnia vo Vysokých Tatrách 26-ročná poľská turistka. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že mladá žena si niekoľkometrovým pádom v Batizovskej próbe privodila poranenia v oblasti chrbtice, hrudníka, hornej končatiny a dolnej končatiny spojené s poruchami vedomia.
„Pri svojom páde okrem seba zranila aj horského vodcu s jeho klientmi. Na miesto okamžite smerovala letka Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá sa nachádzala v tom čase na výcviku v danej oblasti spolu s dvoma záchranármi z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry,“ uviedli horskí záchranári, ktorí o súčinnosť požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Banskej Bystrice.
Do príchodu leteckých záchranárov ešte letka MV na miesto dopravila ďalších dvoch príslušníkov HZS s doplňujúcim materiálom potrebným na transport pacientky z exponovaného terénu. K záchrannej akcii sa pridal aj horský záchranár, ktorý sa v danej chvíli nachádzal v Batizovskej doline. „Záchranári medzičasom pacientku vyšetrili, ošetrili a pripravili na transport posádkou VZZS. Po medzipristátí pri Batizovskom plese pokračovala turistka letecky do nemocničného zariadenia v Poprade,“ dodáva HZS.
Horskí záchranári opätovne apelujú na dôsledné dodržiavanie pokynov a návštevného poriadku Tatranského národného parku. Zároveň upozorňujú turistov, aby sa nepohybovali v miestach mimo turistického značenia a bez adekvátneho výstroja a znalosti istenia v exponovanom teréne.
„Pri svojom páde okrem seba zranila aj horského vodcu s jeho klientmi. Na miesto okamžite smerovala letka Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá sa nachádzala v tom čase na výcviku v danej oblasti spolu s dvoma záchranármi z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry,“ uviedli horskí záchranári, ktorí o súčinnosť požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Banskej Bystrice.
Do príchodu leteckých záchranárov ešte letka MV na miesto dopravila ďalších dvoch príslušníkov HZS s doplňujúcim materiálom potrebným na transport pacientky z exponovaného terénu. K záchrannej akcii sa pridal aj horský záchranár, ktorý sa v danej chvíli nachádzal v Batizovskej doline. „Záchranári medzičasom pacientku vyšetrili, ošetrili a pripravili na transport posádkou VZZS. Po medzipristátí pri Batizovskom plese pokračovala turistka letecky do nemocničného zariadenia v Poprade,“ dodáva HZS.
Horskí záchranári opätovne apelujú na dôsledné dodržiavanie pokynov a návštevného poriadku Tatranského národného parku. Zároveň upozorňujú turistov, aby sa nepohybovali v miestach mimo turistického značenia a bez adekvátneho výstroja a znalosti istenia v exponovanom teréne.