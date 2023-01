Vysoké Tatry ponúkajú bežkárom niekoľko desiatok kilometrov tratí

Štrba/Vysoké Tatry 25. januára (TASR) - Vďaka sneženiu v regióne Vysokých Tatier pribudli v posledných dňoch ďalšie kilometre upravených bežeckých tratí. Obec Štrba informovala, že okrem Štrbského Plesa, kde sú veľmi dobré podmienky na takmer všetkých tratiach v areáli Snow a Tatranskej Štrby, kde je k dispozícii 4,2 kilometra upravených tratí, pribudlo zhruba 14 kilometrov trás pre oba štýly priamo za obcou.



"Pri vodojeme sú to približne tri kilometre, popri benzínovom čerpadle smer Šoldov ďalšie dva kilometre a medzi 'pumpou' a železnicou zhruba štyri kilometre," informovala obec s tým, že upravený je aj okruh na lúke medzi Šoldovom a Tatranskou Štrbou a spojnica medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou. Len v oblastiach Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso je tak celkove upravených zhruba 35 kilometrov bežkárskych tratí, ktoré sú podľa možností kontinuálne prepojené.



Okrem toho sú upravené trasy aj v areáli bežeckého lyžovania Tatraheim. "Dvoj- a trojkilometrové okruhy sú upravené v celom profile. Chodník Starý Smokovec - Vyšné Hágy je aj pre chodcov aj so stopou na klasiku. Rovnako je to aj na trase Gerlachov - Tatraheim. Na futbalovom ihrisku vo Vyšných Hágoch sú dve stopy na klasiku, okruh Nová Polianka je zarovnaný bez stopy," informoval prevádzkovateľ areálu na sociálnej sieti.



V Tatranskej Lomnici sú podľa informácií Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry k dispozícii dva okruhy - Kolbisko a Starolesnianske lúky, ktoré majú dohromady takmer desať kilometrov. Otvorený je tiež bežkársky areál v podtatranskej obci Mengusovce.



Bohatá snehová nádielka z posledných dní umožnila upraviť trate pre priaznivcov behu na lyžiach aj pri lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná. "K dispozícii sú hneď dve v dĺžke približne dvoch kilometrov. Tú prvú nájdu návštevníci v blízkosti parkoviska po ľavej strane prístupovej cesty a druhá trať sa nachádza na ľavej časti kopca smerom na Lopušnú dolinu," informoval prevádzkovateľ strediska.