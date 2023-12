Čoskoro spustia najväčšie lyžiarske stredisko vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 12. decembra (TASR) - Už čoskoro spustia prevádzku aj v najväčšom lyžiarskom stredisku vo Vysokých Tatrách. Hovorca prevádzkovateľa Marián Galajda informoval, že od piatka (15. 12.) budú mať lyžiari k dispozícii osem kilometrov zjazdoviek a štyri lanovky.



"Otvárame všetky zjazdovky od Čučoriedok smerom do Tatranskej Lomnice, na ktorých sa nachádza približne 60 centimetrov zmiešaného technického a prírodného snehu. Od piatka budú lyžiarom k dispozícii sedačkové lanovky Tatranská Lomnica - Štart, Buková hora, Čučoriedky, kabínková lanovka Tatranská Lomnica - Štart," uviedol riaditeľ strediska Dušan Slavkovský s tým, že ide o kombináciu modrých a červených zjazdoviek.



Naďalej uzavreté ostávajú lyžiarske trasy zo Skalnatého Plesa na Čučoriedky, na ktorých príprave sa pracuje. V prevádzke nebude zatiaľ ani najvyššie položená zjazdovka Lomnické sedlo, ktorá je odkázaná výlučne na prírodný sneh. Pre peších návštevníkov budú od piatka v Tatranskej Lomnici k dispozícii aj kabínková lanovka Štart - Skalnaté Pleso a lanovka na Lomnický štít.



Vo Vysokých Tatrách sa už od začiatku decembra lyžuje na Štrbskom Plese, kde sú otvorené zjazdovky Interski, Turistická a Juniorská. "Na Vianoce bude spustený do prevádzky aj lyžiarsky vlek na Jakubkovej lúke v Novom Smokovci," dodal Galajda. Pre milovníkov sánkovania je k dispozícii aj 2,5-kilometrová sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca.



Galajda potvrdil, že obsadenosť tatranských hotelov na vianočné sviatky prestavuje v priemere 60 až 70 percent, dni na prelome rokov dosahujú 90 percent.



Okrem Vysokých Tatier spustili prevádzku aj v Bachledovej doline a v stredisku Ždiar - Strednica. Menšie lyžiarske areály pod Tatrami plánujú otvárať pred Vianocami, Vernár Tri studničky už túto sobotu (16. 12.).