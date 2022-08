TATRANSKÉ UNIKÁTY: Projekt prezentuje menej známe miesta

Vysoké Tatry 16. augusta (TASR) - Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry spustilo pred letom nový projekt pre návštevníkov pod názvom Tatranské unikáty. Riaditeľka ZCR Lenka Rusnáková pre TASR uviedla, že cieľom je upozorniť turistov na menej známe miesta v známych lokalitách, ktoré dokážu prekvapiť, nadchnúť a zaujať aj skúseného milovníka hôr.



"Cieľom je, aby sa ľudia, ktorí už Tatry viackrát navštívili, vedeli pozrieť na zaujímavé miesta a niečo nové sa o nich dozvedeli z pohľadu ochrany prírody a histórie. Aktuálne sú spracované tri lokality - Velická dolina od Sliezskeho domu po Východnú Vysokú, ďalej je to Skalnatá dolina od Tatranskej Lomnice cez Skalnaté pleso až po Lomnický štít a treťou lokalitou je Javorova dolina spolu s Tatranskou Javorinou a Lysou Poľanou," vymenovala Rusnáková.



V týchto troch lokalitách je spracovaných celkovo 52 bodov, pri každom z nich je fotografia spolu s polohou a základné informácie. Návštevník si môže mapu so zaujímavosťami pozrieť doma, projekt je však dostupný aj v teréne vďaka mobilnej aplikácii. "Spolupracujeme s aplikáciou Zaži Tatry, spustili sme to pred začiatkom letnej sezóny. Ohlasy sú pozitívne, je to zaujímavé aj pre ľudí, ktorí sa momentálne v Tatrách nenachádzajú a chcú si o nich len niečo prečítať," dodala Rusnáková. Projekt spustili v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, rezortom dopravy, mestom Vysoké Tatry a na základe odborných textov a konzultácií Ivety Bohušovej.



Okrem toho Tatranci pripravili ďalší ročník Tatranského rozprávkového putovania s denníkom dobrodruha. "Novinkou tohto roku je, že sa zbiera viacero indícií rozmiestnených vo všetkých tatranských osadách a tiež v Poprade a na Štrbskom Plese. Deti hľadajú a zbierajú v teréne písmenká, zapisujú ich do mapy, a keď vyplnia tajničku, získajú u nás v infocentre certifikát dobrodruha. Vďaka tomu sa dostanú aj na miesta, ktoré by bežne nenavštívili ako napríklad Vyšné Hágy, Nová Polianka či Tatranské Matliare," objasnila s tým, že projekt prebieha až do konca októbra s cieľom osloviť najmä rodiny s deťmi, ale aj táborové skupiny.