Mesto Vysoké Tatry sa snaží pomôcť seniorom

Vysoké Tatry 24. marca (TASR) – Takmer tretina obyvateľov mesta Vysoké Tatry je v dôchodkovom veku a samospráva preto prijíma nevyhnutné opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. TASR o tom informovala Daniela Birková z kancelárie prednostu mesta.



„Radnica zakúpila ochranné rúška pre seniorov nad 65 rokov, ktoré bude v najbližších dňoch prostredníctvom poslancov a dobrovoľníkov doručovať do schránok aj s informáciami týkajúcimi sa nákupov, obedov a prevencie,“ uviedla Anna Jurečková, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu vo Vysokých Tatrách.



Birková dodala, že zamestnanci mestského úradu, poslanci jednotlivých mestských častí v spolupráci s vedúcimi denných centier a farským úradom pomáhajú seniorom s nákupmi, vyzdvihnú im lieky z lekární či zariadia iné potrebné veci, ktoré sa aktuálne starším ľuďom neodporúčajú vykonávať. V prípade, že seniori potrebujú takúto pomoc, volať môžu na telefónne číslo mestského úradu 052/4780411 alebo 0910855758.



Samospráva podľa nej v súčasnosti aktívne spracováva všetky prijaté opatrenia a zvažuje ďalšie kroky, ktoré by mohli v tejto situácii podniknúť. „Dnes môžeme uviesť, že pôjde o požiadavky, ktoré budú musieť mať preventívny charakter, aby sme do budúcnosti vedeli efektívnejšie a rýchlejšie riešiť krízové situácie,“ doplnil primátor Ján Mokoš.



Radnica dôrazne žiada turistov a návštevníkov, ktorí vyhľadávajú relax a pohyb na čerstvom vzduchu, aby dodržiavali nastavené pravidlá. Teda nechodili vo väčších skupinách a aj napriek zdravej klíme mali nasadené rúško a plánovali svoje výlety. Vysokohorské chaty, ubytovacie a reštauračné zariadenia sú celoplošne uzatvorené, a preto je potrebné vybrať sa skôr na jednoduchšie túry.



„Uvedomujeme si, že zdravé prostredie, čisté ovzdušie a krásna príroda je veľkým benefitom, ktorý by sme si nemali odopierať. Znovu však nezabúdajme na ochranu seba i ostatných,“ doplnil Mokoš.