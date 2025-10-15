< sekcia Regióny
Vysoké Tatry: Skalné vežičky pri Hrebienku zvládli záťažový test
V rámci testu vrtuľník uskutočnil päť preletov, počas ktorých bolo na rizikové miesto prostredníctvom bambi vaku vypustených spolu 10.000 litrov vody.
Autor TASR
Vysoké Tatry 15. októbra (TASR) - Skalné vežičky v blízkosti Hrebienka vo Vysokých Tatrách zvládli záťažový test. V stredu v dopoludňajších hodinách tam Správa Tatranského národného parku (TANAP) úspešne ukončila plánovanú skúšku. Cieľom testu bolo preveriť stabilitu týchto skalných blokov, ktoré sa nachádzajú priamo nad zosunutým chodníkom smerom na Rainerovu chatu. Správa TANAP-u o tom informovala na sociálnej sieti.
V rámci testu vrtuľník uskutočnil päť preletov, počas ktorých bolo na rizikové miesto prostredníctvom bambi vaku vypustených spolu 10.000 litrov vody. „Simulovaná záťaž mala preveriť odolnosť skalnej veže, ktoré by mohla pádom ohroziť bezpečnosť turistov,“ uviedla Správa TANAP-u s tým, že skalné vežičky skúšku zvládli bez viditeľných známok zmeny. Voda počas testu odplavila iba povrchové nečistoty, drobné kamene a konáre, čím zároveň prispela k prečisteniu svahu. Zároveň vrtuľník previezol kovový nosník, ktorý bol zabudovaný v pôvodnom telese turistického chodníka. Toto miesto sa následne prepláchlo tromi bambi vakmi, ktoré zosunuli uvoľnené kamene, ktoré ohrozovali spodný chodník.
„Na bezpečný priebeh akcie dohliadala Horská záchranná služba, ktorá spolupracovala pri koordinácii uzávery a zabezpečení terénu. Priebeh testu bol nepretržite monitorovaný. Po úspešnom ukončení testu bola zrušená dočasná uzávera úseku chodníka okolo Bilíkovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka,“ dodali ochranári. Upozornili, že aj naďalej zostáva uzatvorený chodník k Rainerovej chate. Návštevníkom preto odporúčajú využívať otvorenú trasu, ktorá vedie okolo Bilíkovej chaty.
Správa TANAP-u aktuálne vyhodnocuje výsledky testu a pripravuje plán ďalších stabilizačných opatrení. V najbližšom období sa bude riešiť výber dodávateľa prác na opravu zosuvom poškodeného chodníka, ktorý je uzavretý už dva roky.
