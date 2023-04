Správa TANAP-u: Skialpinistom končí sezóna vo vyhradených areáloch

Vysoké Tatry 15. apríla (TASR) - Pohyb vo vyhradených skialpinistických areáloch bude od nedele 16. apríla zakázaný. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) s tým, že obmedzenie vo vysokohorskom priestore potrebujú najmä endemické živočíchy Tatier.



Jar totiž v tatranskom preklade znamená obdobie, keď sa v dolinách začínajú vyhrabávať svište, potomstvo vyvádzajú i kamzice, kurovité vtáky tokajú a ďalšie vzácne druhy hniezdia. "Chcel by som poprosiť všetkých návštevníkov, aby rešpektovali, že človek je v národnom parku len na návšteve. Hoci je väčšinu roka vo vysokohorskom priestore vítaný, teraz je tu priestor na pokojné obdobie pre všetky živočíchy a vôbec celé vzácne územie," apeluje riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.



Obmedzenie sa týka len tzv. vyhradených miest v národnom parku na vykonávanie skialpinizmu, ktoré špecifikuje príslušný zoznam zverejnený na webe v sekcii Pravidlá pre návštevníkov. Vyplýva z neho, že skialpinizmus možno v týchto koridoroch vykonávať od 15. decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok. Skialpinistickú túru môžu športovci začať najskôr hodinu po východe slnka a musia ju ukončiť najneskôr hodinu pred jeho západom.



Strážcovia Správy TANAP-u plánujú po 15. apríli v teréne zvýšiť ostražitosť. Previnilcov sa budú snažiť riešiť dohovorom. "Tým, ktorí sa napriek dobrému slovu nebudú chcieť rozlúčiť so skialpinistickou sezónou, hrozí pokuta do výšky 300 eur," upozorňuje Správa TANAP-u.