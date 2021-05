Vysoké Tatry spustili registráciu do zóny rezidentského parkovania

Bratislava/Vysoké Tatry 31. mája (TASR) - Mesto Vysoké Tatry spustilo online registráciu do pilotnej zóny rezidentského systému parkovania v lokalite sídliska v Tatranskej Lomnici. Informuje o tom na svojom webe mesto Vysoké Tatry s tým, že parkovanie v meste predstavuje dlhodobý problém a cieľom je postupne ho vyriešiť tak, aby prednosť v parkovaní mali obyvatelia mesta.



"Regulované parkovanie jednoznačne zvýhodňuje miestnych obyvateľov pred návštevníkmi mesta prichádzajúcimi kvôli turistickým, rekreačným, športovým a iným podobným cieľom," uvádza sa na webe mesta. Zároveň samospráva tvrdí, že sa pomôže "upratať verejný priestor tak, aby chodník slúžil primárne chodcom a aby autá neparkovali na zeleni a neničili ju".



Regulácia má podľa mesta znížiť počet áut v lokalite, čo pozitívne pocítia aj motoristi, ktorí ľahšie nájdu miesto na zaparkovanie. "Zlepší sa bezpečnosť na chodníkoch a cestách. Vytvoria sa lepšie podmienky pre peších a cyklistov," píše sa na webe mesta Vysoké Tatry. Zároveň mesto informuje, že systém rezidentského parkovania bude nabiehať postupne, pričom sa začne v Tatranskej Lomnici a následne sa rozšíri aj do ďalších častí mesta.



"Pre účely komplexného zhodnotenia a posúdenia súčasného stavu statickej dopravy v časti mesta Tatranská Lomnica je potrebné okrem iného zistiť aj potrebu parkovacích miest vymedzených pre rezidenčné parkovanie," uviedlo mesto s tým, že preto sa obracia na obyvateľov so žiadosťou o vyplnenie registračného formulára o rezidentské parkovacie miesto. Bližšie informácie k pilotnému projektu rezidenčného parkovania sú zverejnené na webe mesta Vysoké Tatry. Registrácia je spustená do 30. júna.