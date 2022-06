Študenti si trénovali novinárske zručnosti v horách

Vysoké Tatry 10. júna (TASR) - Viac ako 30 mladých reportérov z celého Slovenska vo veku od 11 do 20 rokov si vo Vysokých Tatrách trénovalo novinárske zručnosti v horách v rámci tradičného workshopu. V teréne tvorili reportáže na lokálne environmentálne témy, ktoré spracovali formou novinárskych článkov, videí a fotografií pod vedením skúsených lektorov z praxe i starších reportérov. Uviedla to spoluorganizátorka iniciatívy Mladí reportéri pre životné prostredie Adriána Henčeková s tým, že ide už o 7. ročník tohto vzdelávacieho podujatia.



"Venujú sa pomerne tradičným tatranským témam ako spolužitie medveďov s ľuďmi, alebo menej tradičným otázkam ako vplyv umelého zasnežovania na životné prostredie, alebo tatranské endemity vo faune a flóre," objasnila Henčeková. Súčasťou programu bol aj fiktívny brífing, ktorého cieľom bolo poukázať na problematické rozvojové projekty v Tatrách. Študenti sa tiež stretli so zástupcami Správy Tatranského národného parku a ďalšími ekologickými aktivistami.



"Od roku 2015 sme s reportérmi navštívili rôzne atraktívne miesta na Slovensku, ale vo Vysokých Tatrách sme po prvý raz," dodáva koordinátorka projektu Klaudia Medalová. So študentami jednak obdivovali prírodu, no zároveň bolo cieľom upozorniť na aktivity, ktoré sú hrozbou pre prírodu i životné prostredie. Na skupinu budúcich novinárov dohliadali a zároveň im radili fotoreportér Radovan Stoklasa, ktorý spolupracuje s TASR a trenčianska novinárka Eva Mišovičová. Workshop sa konal pod záštitou Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne.



Študentka Cintia Izabela Mrvová z gymnázia v Dubnici nad Váhom sa počas workshopu venovala turistickým atrakciám, ale napríklad aj Horskej záchrannej službe. "Trochu som sa toho obávala, lebo som na podobnej akcii doteraz nebola, ale musím povedať, že je to výborné, aj ľudia, ktorí sa nám venujú, sú skvelí. Je to určite lepšie sa vzdelávať takto v prírode," zhodnotila.



Mladí reportéri pre životné prostredie je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie. Do programu, ktorý rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo, je zapojených viac ako 275.000 reportérov zo 42 krajín z celého sveta.