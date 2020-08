Tatranskí lesníci začali s vlastným chovom včiel vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 25. augusta (TASR) – Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) začali s vlastným chovom včiel, ktorému by v budúcnosti chceli dať i vzdelávací rozmer. Informovala o tom koordinátorka vonkajšej komunikácie Martina Petránová.



Priblížila, že momentálne sa starajú o päť úľov, ktoré sú umiestnené v areáli Strediska genofondu drevín Rakúske lúky neďaleko Tatranskej Kotliny. Chovať včely však lesníci zamýšľajú aj v lokalite Cabalovka v Tatranskej Lomnici. „Nateraz uvažujeme s týmito dvoma stanovišťami a v budúcnosti by sme radi zriadili i včelársky náučný chodník prepojený s botanickou záhradou, keďže si veľmi dobre uvedomujeme význam včiel pre prírodné prostredie Tatranského národného parku najmä z pohľadu zachovania jeho ekologickej rozmanitosti,“ uviedol riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka.



Ako ďalej ozrejmila Petránová, dôkazom toho, že včelárstvo a lesníctvo patria k sebe, je aj skutočnosť, že Štátne lesy TANAP-u už desaťročia majú takmer na každom ochrannom obvode minimálne jedného včelára. Tí najstarší si podľa nej dokonca ešte pamätajú na časy, keď včelárstvo patrilo do povinných učebných osnov lesníckych škôl.



„Na rozdiel od včelárov v iných lokalitách tí tatranskí musia počítať nielen s náročnejšími poveternostnými podmienkami, ale aj vyšším rizikom, že ich včelstvo pritiahne pozornosť medveďa hnedého,“ uviedla Petránová. Práve preto by podľa nej mali venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu svojich chovov, napríklad vo forme dvojradového elektrického oplôtka s dvoma nezávislými napájaniami, či výberu miesta, na ktoré sa svoje včelíny chystajú umiestniť.