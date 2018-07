GALEJE V TATRÁCH: Turistické chodníky zaplavilo, voda strhávala mosty

Bielovodská dolina je celá uzatvorená - od rázcestia pod Poľským hrebeňom až po Lysú Poľanu.

Vysoké Tatry 19. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) a Štátne lesy Tatranského národného parku upozorňujú všetkých návštevníkov Vysokých Tatier na uzatvorenie turistických chodníkov cez Bielovodskú a Javorovú dolinu. Z HZS informovali, že dôvodom je ich podmytie a strhnutie mostov.



Bielovodská dolina je celá uzatvorená - od rázcestia pod Poľským hrebeňom až po Lysú Poľanu. V Javorovej doline je podobná situácia a bližšie informácie budú horskí záchranári i lesníci priebežne aktualizovať. V tejto súvislosti žiadajú turistov, aby túto výstrahu rešpektovali a nevstupovali do dolín, nakoľko tam budú prebiehať sanačné práce.



Studený potok sa vybrežil, ľudí museli evakuovať

Dlhodobé zrážky na území Vysokých Tatier a na podhorí spôsobili vybreženie Studeného potoka na viacerých miestach v regióne. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR uviedol, že z viacerých dedín museli evakuovať ľudí.



Asi najhoršia situácia je v obci Stará Lesná, z jedného z tamojších hotelov museli evakuovať desiatky ľudí a svoje domovy muselo opustiť aj niekoľko miestnych obyvateľov. Okrem Starej Lesnej sú podľa operačného dôstojníka problémy i v ďalších obciach, konkrétne hasiči zasahujú v Osturni, v Ždiari, Tatranskej Javorine, v Majeroch, Podolínci a Stráňanoch. Prvý ohlásený výjazd bol pritom v stredu (18.7.) okolo 19. hodiny, evakuáciu ľudí museli hasiči vykonávať počas celej noci. Momentálne sa čaká, kým prestane pršať, aby sa začalo postupne s odstraňovaním následkov lokálnych povodní a odčerpávaním vody z pivníc.



„Studený potok pretekajúci obcou Stará Lesná sa v dôsledku zlej poveternostnej situácie vybrežil a začal zaplavovať jednotlivé ulice. Hasiči pomohli s evakuáciou takmer 274 osôb zo zaplavených chatových oblastí a miestnych domov do priestorov miestnej školy a obecného úradu, kde ľudia našli svoje útočisko,“ doplnila Katarína Križanová z Prezídia HaZZ s tým, že takmer tridsiatka hasičov po ukončení evakuácie vykonávala do skorého rána na mieste protipovodňové opatrenia, v ktorých naďalej pokračujú.



Na severnom Slovensku môže intenzívne pršať

Na severnom Slovensku môže vo štvrtok intenzívne pršať a lokálne sa môžu vyskytnúť aj povodne z trvalého dažďa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín a Poprad môže podľa SHMÚ úhrn zrážok dosiahnuť 100 až 120 mm.



"Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,” uvádzajú meteorológovia, ktorí pre uvedené okresy vydali výstrahu 2. stupňa platnú do štvrtka 12.00 h.



Pre okresy Čadca, Martin Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Stará Ľubovňa platí výstraha prvého stupňa s rovnakou platnosťou, pričom SHMÚ tu očakáva úhrn zrážok od 40 do 90 mm.



Hydrologické výstrahy 2. stupňa pred povodňou z trvalého dažďa sú vyhlásené pre okresy Tvrdošín a Liptovský Mikuláš, výstrahy 1. stupňa pre okresy Námestovo, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, všetky s platnosťou do štvrtka 12.00 h.