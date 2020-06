KONIEC UZÁVERY: Turistické chodníky vo Vysokých Tatrách sú otvorené

Vysoké Tatry 15. júna (TASR) – V Tatranskom národnom parku (TANAP) sa skončila sezónna uzávera a návštevníci môžu od pondelka využívať kompletne všetky značkované chodníky vrátane prechodov cez vysokohorské sedlá a trasy, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty. Informovala o tom hovorkyňa Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.



Podľa nej na území Vysokých a Belianskych Tatier majú turisti k dispozícii okolo 350 kilometrov značených turistických trás, ďalších vyše 330 kilometrov sa nachádza v Západných Tatrách. Okrem toho Štátne lesy TANAP-u ako správca turistickej a informačnej siete na území Tatranského a časti Pieninského národného parku zabezpečujú aj značenie turistických chodníkov v oblasti Spišskej Magury a Pienin. Celkovo je v ich správe viac ako 800 kilometrov značených turistických trás, z toho na vyše 300 sa vzťahuje sezónna uzávera.



Starostlivosť o turistické chodníky zabezpečuje Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov TANAP-u spoločne s jednotlivými ochrannými obvodmi. Bežnú údržbu vykonávajú zamestnanci priebežne na všetkých značených turistických trasách počas celého roka. Petránová priblížila, že pracovníci strediska terénnych služieb každoročne kompletne obnovia jednu zo štyroch značiek, tentoraz to bude zelená.



„Okrem bežných investícií do údržby turistických chodníkov návštevníkov už toto leto poteší vynovený náučný chodník v Zadných Meďodoloch, kde sa Štátne lesy TANAP-u chystajú vymeniť staré infotabule za nové a pribudnúť by mala tiež nová panoramatická tabuľa. Počas letných mesiacov chcú vymeniť i viaceré staré mosty, v pláne je aj dláždenie chodníkov, ktoré čaká najmä oravskú časť Tatranského národného parku,“ uviedla Petránová. Podľa nej horolezci určite ocenia nové podložky pod stany, ktoré ešte na jeseň stihli Štátne lesy TANAP-u osadiť v lokalite vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline. V Pieninách bude zase po minuloročnej pauze opäť otvorený autokemping v Červenom Kláštore.



„Momentálne by mali byť všetky značené turistické chodníky na území v správe Štátnych lesov TANAP-u priechodné, akurát v oblasti Veľkého hangu v Malej Studenej doline by turisti mali zvýšiť opatrnosť, keďže tam došlo k väčšiemu zosuvu skál,“ dodáva Petránová. O prípadných obmedzeniach na turistických chodníkoch v priebehu letnej sezóny budú Štátne lesy TANAP-u návštevníkov Tatranského národného parku vopred informovať prostredníctvom svojej webstránky, sociálnej siete či informačných tabúľ priamo v teréne.