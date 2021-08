Ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách volia režim OTP

Poprad 17. augusta (TASR) – Väčšina podnikateľov chce pokračovať v rozbehnutej sezóne a poskytnúť návštevníkom možnosť zregenerovať sily a oddýchnuť si v Tatranskom národnom parku.



Aj preto väčšina prevádzok volí taký režim, aby mohli svoje služby poskytovať v čo najväčšom možnom rozsahu a súčasne boli pre zákazníkov čo najbezpečnejšie. V súvislosti s prechodom okresu Poprad od pondelka do oranžovej fázy podľa nového COVID automatu o tom na svojej webstránke informuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.



Prevádzky si sami volia, v akom režime budú fungovať a podľa toho budú pre nich platiť obmedzenia. Môžu si vybrať režim kompletne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a základ, čo sú všetky osoby bez rozdielu. Prevádzkovateľ je podľa nových vyhlášok oprávnený požadovať od zákazníka doklad a nahliadnuť do neho.



„Ubytovacie zariadenia volia režim OTP podobne ako interiéry reštaurácií, inak by museli zatvoriť. Pri terasách je teoreticky možné, že budú mať svoj vlastný režim pre všetkých, ak dodržia limit desať osôb na terase. Pri wellness je tiež potrebný minimálne režim OTP, aby prevádzky mohli fungovať aspoň na 50 percent," uvádza na svojej webstránke Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.



Návštevníkov zároveň prosia, aby rešpektovali nové nariadenia, zvolený režim prevádzok a aj takto umožnili pokojný priebeh letnej sezóny vo Vysokých Tatrách. Rovnako, aby dovolili prevádzkam nahliadnuť do potvrdení o očkovaní či testovaní.



Zoznam prevádzok s tým, aký režim si zvolili, môžu záujemcovia nájsť na webstránke www.tatry.sk/covid/.