Vo Vysokých Tatrách horel les. Požiar sa už podarilo zlikvidovať

Vysoké Tatry 1. apríla (TASR) - Požiar lesa vo Vysokých Tatrách sa hasičom podarilo lokalizovať. Potvrdil to pre TASR riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Ondrej Šproch s tým, že oheň sa už momentálne ďalej nešíri.



„Po obvode je požiar zachytený, teraz prebieha hasenie dovnútra požiaroviska, hlavne sa zalievajú tlejúce pne. Vietor trochu ustál, takže situácia je oveľa lepšia," priblížil s tým, že na mieste je dostatok techniky, profesionálnym hasičom pomáhajú aj dobrovoľníci. Na mieste zasahuje dohromady viac ako 40 príslušníkov hasičského zboru na dvadsiatich kusoch techniky.



Šproch dodal, že oheň zasiahol plochu zhruba 300 krát 300 metrov, presný rozmer požiaroviska bude jasný neskôr. Požiar sa rozšírili v území medzi Smokovcami a Tatranskými Zrubmi pod Cestou slobody. „Čo sa týka príčiny vzniku požiaru, tak toto územie je v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) a nevykonávali tam žiadnu hospodársku činnosť. Takže zrejme šlo o nedbalosť, neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, možno nejaké fajčenie," doplnil Šproch. Lokalita pod Cestou Slobody je podľa neho momentálne veľmi suchá, je tam veľa suchej trávy a zvyškov po ťažbe a aj to bol dôvod, že sa oheň pomerne rýchlo rozšíril.



Za posledné dni pritom nejde o prvý požiar, ktorý v regióne museli hasiči riešiť. Šproch potvrdil, že za približne týždeň už mali desiatky výjazdov pre horiacu trávu či lesný porast. „Začalo obdobie slovenského „športu", a to je vypaľovanie trávy. Niekto si myslí, že keď vypáli trávu, tak ma upratané. Bolo toho naozaj veľmi veľa v rámci okresu, napr. smerom na Spišský Štiavnik a Vydrník, alebo na Spišské Bystré aj na podhorí Tatier," upozornil riaditeľ OR HaZZ v Poprade.



Cez víkend museli hasiči okrem iného likvidovať aj požiar, ktorý vznikol neďaleko osady pri obci Stráne pod Tatrami. Ten sa rozšíril až do oblasti v správe ŠL TANAP-u, kde zničil mladý les na ploche 3,75 hektára. „Škody sa v tomto prípade vyšplhali na 8500 eur. Oheň zasiahol les, ktorý sme vysadili po kalamite z roku 2004. Vyčíslenie škôd po pondelkovom požiari v okolí Tatranských Zrubov bude jasné až v stredu, dodala Martina Petránová zo ŠL TANAP.