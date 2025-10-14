< sekcia Regióny
V okolí Hrebienka dočasne uzatvoria vybrané turistické trasy
Autor TASR
Vysoké Tatry 14. októbra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie vybraných turistických trás v oblasti Hrebienok - Studené doliny vo Vysokých Tatrách. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová informovala, že dôvodom je plánovaný záťažový test nestabilných skalných vežičiek.
„Test sa uskutoční v stredu 15. októbra v ranných hodinách, v čase od 6.00 do 9.00 h. Počas tejto doby bude v teréne prebiehať manipulácia s materiálom pomocou vrtuľníka a bambi vaku,“ uviedla hovorkyňa. Úplná uzávera sa týka úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou a chodníka okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka.
Z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov bude pohyb v danej oblasti zakázaný. „Dodržiavanie uzávery budú kontrolovať pracovníci Správy TANAP a Horskej záchrannej služby, ktorí budú priamo na mieste dohliadať na bezpečnosť a usmerňovať turistov,“ dodala Hlaváčová.
Správca turistickej infraštruktúry v tejto súvislosti žiada všetkých návštevníkov, aby počas trvania uzávery rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k zmene termínu alebo rozsahu uzávery. „O prípadných zmenách budeme včas informovať,“ uzavrela Hlaváčová.
