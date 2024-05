Vo vyšších polohách na tatranských chodníkoch sú stále zimné podmienky

Vysoké Tatry 31. mája (TASR) - Cez víkend sa skončí letná uzávera turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku (TANAP). Od soboty 1. júna už budú sprístupnené aj vyššie položené trasy, štíty či sedlá. Riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Martin Matušek pre TASR uviedol, že na mnohých miestach ešte stále treba rátať so zimnými podmienkami. Pre nestabilný svah a padajúce kamene ostáva uzavretý úsek červeno značeného chodníka z Hrebienka k Rainerovej útulni. Správa TANAP-u upozorňuje, že s letnou sezónou vstupujú do platnosti aj nové pravidlá.



Sezónna uzávera sa tento rok končí o dva týždne skôr, turisti, cyklisti či vyznávači geocatchingu sa môžu podľa ochranárov tešiť aj na ďalšie pozitívne novinky. Zároveň však musia počítať s obmedzeniami. Nový návštevný poriadok priniesol niekoľko zmien aj v súvislosti s činnosťami, ktoré sa dajú na území národného parku vykonávať. "V platnosti je obmedzenie pohybu v sprievode zvieraťa, ten je po novom možný len na vyhradených úsekoch a na cestách so spevneným povrchom. So psom nie je možné vstupovať do vysokohorského prostredia, ani na väčšinu tatranských chát. Absolvovať trasu v sprievode psa je možné napríklad zo zastávky Tatranskej elektrickej železnice Popradské pleso na Popradské pleso, z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom či z ústia Žiarskej doliny na Žiarsku chatu. sprístupnený je aj chodník po modrej značke na Chatu pod Soliskom či trasy z Podbanského do Tichej i Kôprovej doliny," konkretizuje Správa TANAP-u.



Pre cyklistov predĺžili trasu v Bielovodskej doline, po novom sa dostanú takmer až k táborisku na Poľane pod Vysokou. V Kôprovej doline môžu cyklisti prísť až k prístrešku pod Garajovou dolinou. Celkovo sa do zoznamu vyhradených miest pre cyklistiku dostalo 22 lokalít od Oravíc po Tatranskú Javorinu. "Pravidlá pre hľadačov tzv. kešiek sú nastavené tak, aby sa mohli pohybovať po značených chodníkoch, náučných či kúpeľných chodníkoch, aj po cykloturistických trasách," dodáva Správa TANAP-u. Vyhradené miesta pribudli i pre vodákov, okrem dvoch miest na Belej pribudol aj Studený potok na Orave. Splavovanie vodných tokov môžu podľa návštevného poriadku vykonávať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním no vodnú turistiku a slalom.



Podrobné informácie k zmenám v návštevnom poriadku nájdu návštevníci na webovej stránke alebo prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Správy TANAP-u, prípadne v informačných kanceláriách na Štrbskom Plese a v Zuberci.



"Tým, že sa sezónna uzávera končí skôr, vo vyšších polohách pretrvávajú zimné podmienky. Zhruba od 1800 metrov nad morom je snehu ešte dosť veľa. Všetky vysokohorské sedlá sú tak pod snehom, zasnežené sú aj viaceré pasáže sprístupnených chodníkov na štíty," priblížil situáciu šéf HZS. Návštevníci by tomu mali prispôsobiť svoj výstroj a turisti, ktorí nemajú skúsenosti s pohybom v zimných horách, by sa podľa neho mali vyšším polohám a exponovanému terénu radšej vyhnúť. Najviac snehu je aktuálne na chodníku smerom ku Chate pod Rysmi, so snehovými poľami treba rátať aj pri Zbojníckej a Téryho chate. Riaditeľ predpokladá, že sneh z chodníkov vedúcich do sediel, na štíty a k vysokohorským chatám zmizne v najbližších dvoch týždňoch.



HZS dodáva, že ideálne je nechodiť na túry osamote a odporúča vopred sa poistiť. "V letnom období sa na horách často objavujú búrky, ktoré môžu ohrozovať turistov aj tých, ktorí im vyrážajú v prípade potreby na pomoc. Preto je vhodné ísť do hôr v skorých ranných hodinách," upozorňuje HZS a dodáva, že pre všetkých návštevníkov hôr je k dispozícii mobilná aplikácia, ktorá umožňuje jednoducho a rýchlo privolať si pomoc.