Vysoké Tatry zaplavili predovšetkým jednodňoví turisti

Vysoké Tatry 31. júla (TASR) – Podľa fotografií, ktoré kolujú internetom, sa môže zdať, že sú Tatry preplnené, no z pohľadu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry je to štandardná letná sezóna. Aktuálne sledovaná návštevnosť je podľa nej nižšia ako napríklad minulé leto, na dorovnanie chýba približne 20 percent počtu návštevníkov. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že Tatry v týchto dňoch zaplavili predovšetkým jednodňoví turisti, ktorí sa rozhodujú spontánne podľa počasia.



Začiatok leta bol podľa Blaškovej nevhodný na turistiku, keďže vytrvalo pršalo. So zlepšením počasia sa výdatne zmenila aj návštevnosť, prakticky zo dňa na deň. „Frekventované a notoricky známe miesta sú masovo navštevované, avšak to kopíruje čas otvorenia lanoviek či atrakcií. Priebežne počas dňa sa ľudia rozptýlia,“ skonštatovala riaditeľka.



Ďalej ozrejmila, že niektoré hotely už hlásia vypredané kapacity, avšak veľa ubytovacích miest je stále k dispozícii. Priemerná obsadenosť je podľa nej od 60 do 80 percent. Priemerná dĺžka ubytovania je približne 2,5 maximálne tri noci.



Blašková potvrdila, že cítiť výpadok zahraničnej klientely. Tatry podľa nej bežne navštevuje zhruba 60 až 65 percent slovenských návštevníkov, pričom toto percento tento rok vzrastie. Približne 15 percent tvoria českí a poľskí turisti, kde sa priebežne mení poradie, päť percent sú ostatné národnosti. „Najviac je citeľný výpadok klientov z Poľska, českí turisti si omnoho častejšie vyberajú na dovolenku náš región, takže predpokladáme, že ich celkový počet na konci sezóny vzrastie. Ostatné národnosti sú viac-menej raritou,“ dodala riaditeľka.