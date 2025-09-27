< sekcia Regióny
SKVELÁ SPRÁVA: Vysoké Tatry získali ocenenie Travelbook Award
Anketa sa konala už štvrtýkrát a čitatelia v nej odovzdali takmer 150.000 hlasov, ktoré rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriách.
Autor TASR
Vysoké Tatry 27. septembra (TASR) - Vysoké Tatry získali ocenenie Travelbook Award 2025 v kategórii Best Hidden Gem Region in Europe. Ocenenie je podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej dôkazom, že slovenské veľhory patria medzi najvýnimočnejšie a zároveň stále neobjavené destinácie na cestovateľskej mape Európy.
Travelbook Award je cena udeľovaná najväčším online cestovateľským magazínom v Nemecku Travelbook.de. Anketa sa konala už štvrtýkrát a čitatelia v nej odovzdali takmer 150.000 hlasov, ktoré rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriách. „Kategória Best Hidden Gem Region in Europe oceňuje miesta, ktoré sú menej známe, no ponúkajú jedinečný zážitok spojený s autenticitou a krásou,“ vysvetlila Blašková.
Vysoké Tatry podľa nej zaujali porotu aj verejnosť svojou kombináciou prírodného bohatstva a autentického charakteru. Vyzdvihli majestátne vrcholy a doliny, ktoré sú dostupné, ale stále nepreplnené masovým turizmom, pestrú sieť turistických trás, od ľahkých prechádzok až po náročné vysokohorské túry, či jedinečnú faunu a flóru. Zaujala tiež tradičná horská kultúra a pohostinnosť miestnych komunít a moderná infraštruktúra cestovného ruchu s dôrazom na udržateľnosť.
Získanie ocenenia podľa Blaškovej otvára dvere k širšiemu povedomiu medzi cestovateľmi z celej Európy. Očakáva sa rast záujmu najmä zo západnej Európy, kde sú ocenenia Travelbook Award vnímané ako dôveryhodné odporúčanie. „Pre Vysoké Tatry je to veľká česť a potvrdenie, že aj menšie destinácie môžu zaujať celú Európu,“ skonštatovala riaditeľka. Zdôraznila, že cena je záväzkom pokračovať v udržateľnom rozvoji, ochrane prírody a prezentovaní Tatier ako miesta, kde sa spája divoká krása s pohostinnosťou. „O to viac si ho vážime, že už len nominácia a účasť vo finále boli neočakávané. Anketu tvoril redakčný tím, ktorý vyberal zo silnej konkurencie zo Švajčiarska či Fínska, a o výhercovi rozhodli sami čitatelia, takže je to veľmi autentické ocenenie,“ uzavrela Blašková.
