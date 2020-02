Zjazdovku v Lomnickom sedle vďaka nádielke snehu otvoria

Tatranská Lomnica 7. februára (TASR) - Zdanlivo nepriaznivé počasie počas posledných dní prinieslo do Tatier poriadnu nádielku snehu. Pokiaľ sa podmienky nezmenia, v sobotu 8. februára vďaka tomu budú môcť lyžiari prvýkrát v tejto sezóne využiť aj najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku z Lomnického sedla. Tá je odkázaná na prírodný sneh. Informoval o tom obchodno-marketingový manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



"Na 1240 metrov dlhej zjazdovke v Lomnickom sedle je aktuálne od 100 do 200 centimetrov snehu a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré. Z nadmorskej výšky 2190 metrov si tak budú môcť lyžiari užiť spolu 5,5 kilometra dlhú trať až do Tatranskej Lomnice," uviedol Brodanský s tým, že za posledné dni nasnežilo 50 centimetrov snehu navyše. Jednu z najstrmších slovenských zjazdoviek pritom otvorili o dva mesiace neskôr, ako v sezóne 2018/2019.



Priemerný sklon svahu v Lomnickom sedle je 46,91 percenta a prevýšenie čiernej trasy je 439 metrov. Zjazdovka je špecifická a rovnako aj jej úprava. "V exponovanom teréne je miestami sklon viac ako 40 stupňov. Ratrak teda musia vždy ukotviť na kotviaci bod. Pri nočnej úprave sa navíja vyše kilometrovým lanom o kotviaci bod a postupne sa vyťahuje po zjazdovke," objasnil Brodanský.



Svah je sondovaný a monitorovaný Horskou záchrannou službou, ktorá určuje, či je možné v Lomnickom sedle lyžovať, alebo je zjazdovka uzavretá pre zvýšené riziko pádu lavín. "Skúsení lyžiari môžu využiť aj tzv. Francúzsku muldu, ktorá je jednou z variant, ako zlyžovať Lomnické sedlo. Francúzska mulda je juhozápadnou cestou Lomnického sedla. Náročná trať freeridového typu má dĺžku 1380 metrov a prevýšenie 408 metrov," doplnil Brodanský s tým, že sprevádzkovaním Lomnického sedla sa teda v sobotu skompletizuje počet otvorených zjazdoviek v Tatranskej Lomnici. Všetky budú otvorené a zasnežené v plnom profile.