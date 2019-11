Vysokoškoláci v Prešove počas Nežnej revolúcie vydávali noviny

Na snímke dobové výtlačky Prešovskej zmeny. Bratislava, 26. novembra 2019 Foto: TASR - Michal Svítok

Prešov 26. novembra (TASR) – Hlasom Nežnej revolúcie na východe republiky a spolu s bratislavskou Zmenou jedinými novinami študentského hnutia na Slovensku bola Prešovská zmena. Pred 30 rokmi 29. novembra 1989 vyšlo jej prvé číslo. Založili ju študenti Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Inšpirovali sa Fámyzdatom, ktorý vychádzal v Prahe, a bratislavskou Zmenou. Na jej vzniku sa okrem šéfredaktora Miroslava Ondirka podieľali i Vladimír Puchala, Daniel Hutňan, Marcel Forgáč a ďalší.Ondirko mal vtedy 18 rokov a do Prešova na vysokú školu prišiel z Dolného Kubína.uviedol pre TASR Ondirko.Aj keď to znie, ako povedal, absurdne, iniciátormi udalostí v Prešove boli komunisti vo vedení prešovských fakúlt vtedajšej UPJŠ, ktorí po piatkových udalostiach na Národnej triede zvolali stretnutie študentov v aule. Cieľom malo byť vyjadrenie dôvery komunistickej strane za jej postup pri potlačenív Prahe.priblížil Ondirko.Keď vedenie fakulty videlo, že sa situácia vymkla z rúk, schôdzu narýchlo ukončilo. Študenti sa však nerozišli, ale presunuli sa do školskej jedálne, kde pokračovali v diskusii.povedal Ondirko.Demonštrácie sa v Prešove konali zväčša na jednom mieste, na Hlavnej ulici pred Sovietskou knihou.doplnil.Prešovskí vysokoškoláci začali následne vydávať vlastné noviny. Tlač Prešovskej zmeny zabezpečil Michal Lempeľ. Šéfredaktorom sa stal práve Ondirko, ktorý už na strednej škole viedol študentský časopis.priblížil tvorbu novín Ondirko.povedal Puchala.Okrem očarenia a chvály však prišli podľa jeho slov aj prvé ataky a vyhrážky zo strany tých, o ktorých písali.dodal Puchala.Prešovská zmena bola podľa Ondirkaa spolu s ňou teda musela zákonite zaniknúť. Posledné, siedme číslo vyšlo koncom decembra v náklade 50.000 kusov.dodal Ondirko.