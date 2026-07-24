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Poľnohospodársky podnik SPU dosiahol nižšie úrody ako vlani
Minulý rok bol v mnohých oblastiach rekordný, poľnohospodári dosiahli vysoké úrody, napríklad pri jačmeňoch či ďalších hustosiatych obilninách.
Autor TASR
Nitra 24. júla (TASR) - Tohtoročná žatva vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku (VPP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) Kolíňany priniesla v porovnaní s minulým rokom nižšie úrody. Výsledné parametre a hektárové výnosy ovplyvnil dlhodobý zrážkový deficit, najmä slabé zrážky v priebehu zimy a jarné sucho, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Minulý rok bol v mnohých oblastiach rekordný, poľnohospodári dosiahli vysoké úrody, napríklad pri jačmeňoch či ďalších hustosiatych obilninách. „Tento rok máme nižšie úrody, hoci sme čakali ešte pesimistickejší scenár. Zaskočilo nás počasie, ako aj ceny agrokomodít, ktoré dlhodobo stagnujú. Vidno to najmä pri mäkkej pšenici,“ zhodnotil konateľ VPP Pavol Findura.
Najlepšie výsledky podnik dosiahol v pestovaní pšenice mäkkej s priemernou úrodou od 3,5 do 7,9 tony z hektára. U pšenice ozimnej tvrdej sa priemerná úroda pohybovala na úrovni 5,4 tony z hektára, u pšenice ozimnej 6 ton z hektára. Úrody porastu jačmeňa jarného boli závislé od lokality. V Kolíňanoch dosiahli 4,9 tony z hektára, v Oponiciach 6,2 tony z hektára.
Dobré výsledky priniesol jarný jačmeň so špičkovou sladovníckou kvalitou, ktorý dosiahol priemernú podnikovú úrodu 6,2 tony z hektára. Výnosy repky olejnej prevýšili očakávania, keď priemerná úroda dosiahla 3,7 tony z hektára. Žatva vo VPP ešte nie je úplne ukončená, podnik má zatiaľ na poli pšenicu a jačmeň, skonštatoval Findura.
Podľa slov konateľa podniku čelia slovenskí poľnohospodári vážnej situácii, keď náklady na krmivá a energie ostávajú vysoké, no výkupné ceny mlieka sa výrazne prepadli. „Reálnou hrozbou pre chovateľov hospodárskych zvierat je nedostatok krmív. Extrémne sucho znížilo poľnohospodárom produkciu sena ako krmiva pre zvieratá, nedostatkom vlahy trpia aj porasty kukurice,“ upozornil.
Aktuálna situácia prináša riziká. Staré zásoby sa poľnohospodárom rýchlo míňajú a očakáva sa nárast cien objemových krmív. Kukurica na mnohých miestach zaostáva v raste a jej tohtoročná siláž je vážne ohrozená, povedal Findura. „Vo VPP sme si minulý rok vytvorili zásobu krmív. Veríme, že predvídavé rozhodnutie nám pomôže vyhnúť sa problémom a vysokým nákladom, ktorým budú čeliť mnohí chovatelia hospodárskych zvierat,“ skonštatoval.
Minulý rok bol v mnohých oblastiach rekordný, poľnohospodári dosiahli vysoké úrody, napríklad pri jačmeňoch či ďalších hustosiatych obilninách. „Tento rok máme nižšie úrody, hoci sme čakali ešte pesimistickejší scenár. Zaskočilo nás počasie, ako aj ceny agrokomodít, ktoré dlhodobo stagnujú. Vidno to najmä pri mäkkej pšenici,“ zhodnotil konateľ VPP Pavol Findura.
Najlepšie výsledky podnik dosiahol v pestovaní pšenice mäkkej s priemernou úrodou od 3,5 do 7,9 tony z hektára. U pšenice ozimnej tvrdej sa priemerná úroda pohybovala na úrovni 5,4 tony z hektára, u pšenice ozimnej 6 ton z hektára. Úrody porastu jačmeňa jarného boli závislé od lokality. V Kolíňanoch dosiahli 4,9 tony z hektára, v Oponiciach 6,2 tony z hektára.
Dobré výsledky priniesol jarný jačmeň so špičkovou sladovníckou kvalitou, ktorý dosiahol priemernú podnikovú úrodu 6,2 tony z hektára. Výnosy repky olejnej prevýšili očakávania, keď priemerná úroda dosiahla 3,7 tony z hektára. Žatva vo VPP ešte nie je úplne ukončená, podnik má zatiaľ na poli pšenicu a jačmeň, skonštatoval Findura.
Podľa slov konateľa podniku čelia slovenskí poľnohospodári vážnej situácii, keď náklady na krmivá a energie ostávajú vysoké, no výkupné ceny mlieka sa výrazne prepadli. „Reálnou hrozbou pre chovateľov hospodárskych zvierat je nedostatok krmív. Extrémne sucho znížilo poľnohospodárom produkciu sena ako krmiva pre zvieratá, nedostatkom vlahy trpia aj porasty kukurice,“ upozornil.
Aktuálna situácia prináša riziká. Staré zásoby sa poľnohospodárom rýchlo míňajú a očakáva sa nárast cien objemových krmív. Kukurica na mnohých miestach zaostáva v raste a jej tohtoročná siláž je vážne ohrozená, povedal Findura. „Vo VPP sme si minulý rok vytvorili zásobu krmív. Veríme, že predvídavé rozhodnutie nám pomôže vyhnúť sa problémom a vysokým nákladom, ktorým budú čeliť mnohí chovatelia hospodárskych zvierat,“ skonštatoval.