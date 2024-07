Vysokoškolský poľnohospodársky podnik si zapísal rekord zo žatvy

Nitra 15. júla (TASR) - Vysokoškolský poľnohospodársky podnik (VPP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) sa zapísal do Knihy slovenských rekordov. V priestoroch podniku v Kolíňanoch zožala flotila 13 kombajnov pšenicu na jednej z parciel VPP. Celkovou šírkou záberu 111,4 metra tak vytvorila ustanovujúci slovenský rekord ako najväčšia flotila kombajnov počas žatvy, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Skupina strojov spoločne zožala pšenicu odrody genius na parcele so šírkou 300 metrov a dĺžkou 800 metrov. "Túto parcelu sme si nechali ako vyvrcholenie žatevných prác. Porast na nej bol založený no-till technológiou, šetrnou k pôde. Myšlienkou podniku je robiť experimenty, na ktoré na klasických poľnohospodárskych podnikoch nie je časový priestor a často ani strojové vybavenie," povedal konateľ VPP Pavol Findura.



VPP sa podarilo prekonať aj súčasný český rekord, ktorý je 84 metrov v najväčšom spoločnom pracovnom zábere v kosbe kombajnmi. Podľa slov Finduru bola cieľom rekordu popularizácia oblasti poľnohospodárstva širokej verejnosti, najmä ukázať mladým ľuďom, že poľnohospodárstvo je segment, do ktorého prenikajú všetky najmodernejšie technológie.



Údaj o pracovnom zábere stroja je pre poľnohospodárov dôležitý, čím väčší záber, tým je pokosenie poľa rýchlejšie, efektívnejšie a s nižšími nákladmi. V súčasnosti najväčšie špičkové kombajny na Slovensku využívajú pracovný záber žacieho stola okolo 13 metrov. "Veľký pracovný záber je vždy spojený aj s adekvátnym výkonom motora. Počas nášho rekordu bol pod kapotou použitých strojov sčítaný výkon jednotlivých motorov 5571 konských síl. Finančná hodnota týchto strojov, zapojených do rekordu, bola vyše 4,3 milióna eur," zhodnotil konateľ VPP.



Platnosť rekordu overil komisár Igor Svítok, riaditeľ Knihy slovenských rekordov. Potvrdil, že na Slovensku bol doteraz zo žatvy potvrdený iba jeden rekord starý 20 rokov. Balíkovačom slamy bol vtedy vytvorený najmenší a najväčší balík slamy. Najmenší mal 90 centimetrov a najväčší 535 centimetrov.