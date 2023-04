Tipy na zníženie energií či sadenice kvetov ponúka výstava v Prešove

Prešov 19. apríla (TASR) – Tipy na zníženie energií, stavebnú techniku a mechanizmy, ako aj rôzne sadenice kvetov, rastlín a okrasných stromov ponúka návštevníkom výstava ABC stavebníctva – Záhrada. Koná sa do piatka (21. 4.) v prešovskej Tatran handball aréne.



"V stavebnej časti výstavy dominuje základná téma, ako znížiť spotrebu energií. Vystavovatelia poradia, ako na to a ponúknu nízkoenergetické kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltiku. Dôležité je aj zateplenie budov, strechy, okná, izolačné materiály, podlahy, dvere a okná," za organizátora uviedol Róbert Šalata.



V rámci ponuky stavebnej techniky a mechanizmov sú vystavené bagre, rýpadlá, dumpre či hydraulické kladivá. Je tam aj záhradná a poľnohospodárska technika, malotraktory a kosačky. V piatok od 14.00 h je na programe tradičná pochúťka, a to Šarišský závin dlhý 20 metrov.