Výstava Agrokomplex sa venuje prírode i vzdelávaniu
Autor TASR
Nitra 5. septembra (TASR) - Aktivity pre verejnosť i odborné diskusie ponúka podujatie Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo, ktoré je súčasťou medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Tá sa začala 3. septembra a na národnom výstavisku potrvá do nedele 7. septembra.
Ako uviedli organizátori, výstavnú expozíciu Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo nájdu návštevníci v samostatnom pavilóne M4. „Môžu sa tešiť na simulátor lovu rýb, ochutnávky rybacích špecialít, ukážky rybolovných techník a súťaže vo varení rybacej polievky v časti areálu pri jazerách. Pripravené sú aj odborné diskusie venované certifikácii lesov, vode ako kľúčovému prvku pri obnove prírody, trvalo udržateľnému lesnému hospodáreniu i veľkým šelmám v našej prírode,“ informovali organizátori.
V piatok ponúkol Agrokomplex priestor aj pre odborné diskusné fórum, ktorého hlavnou témou bola spolupráca zamestnávateľov a stredných škôl v pôdohospodárstve. „Stretli sa na ňom zástupcovia zriaďovateľov škôl, zamestnávateľov, stavovských organizácií, pedagogických a odborných zamestnancov. Hlavným hosťom bol Loic Bardet, expert na odborné vzdelávanie vo Švajčiarsku,“ doplnili organizátori.
