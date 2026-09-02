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Výstava Agrokomplex v Nitre ponúkne inovácie aj vône vidieka
Ako informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová, súčasťou Agrokomplexu budú aj výstavy Agrosalón, Národná výstava hospodárskych zvierat a Poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo.
Autor TASR
Nitra 2. septembra (TASR) - Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku, zvieratá i množstvo sprievodných programov ponúkne 51. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Na výstavisku v Nitre sa začína v stredu od 10.00 h a potrvá až nedele 6. septembra.
Ako informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová, súčasťou Agrokomplexu budú aj výstavy Agrosalón, Národná výstava hospodárskych zvierat a Poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo. „Jednou z hlavných noviniek ročníka bude spojenie s výstavou Agrosalón, ktorá posilní prezentáciu poľnohospodárskej mechanizácie a moderných technológií,“ uviedla Moravcová.
V areáli výstaviska budú môcť návštevníci vidieť stroje, náradie a riešenia, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pracovať efektívnejšie a udržateľnejšie. Chýbať nebudú ukážky techniky, jazdy zručnosti ani priestor pre stretnutia odbornej verejnosti. Súčasťou programu bude aj súťaž AgroSkills, zameraná na praktické zručnosti žiakov stredných odborných škôl.
Súčasťou podujatia je aj Národná výstava hospodárskych zvierat, ktorá priblíži prácu chovateľov a význam živočíšnej výroby. Návštevníci si môžu z blízka pozrieť kone, ovce, hovädzí dobytok a ďalšie hospodárske zvieratá. „Uvidia aj salaš s ukážkami práce so zvieratami a tradičnou vidieckou atmosférou,“ priblížila Moravcová. Veľký priestor dostanú podľa jej slov aj slovenské potraviny, lokálni výrobcovia a farmárske produkty. Návštevníci sa môžu tešiť na ochutnávky, kulinárske ukážky, farmárske trhy, prezentácie výrobcov a produkty, ktoré stavajú na kvalite, pôvode, remesle a poctivej práci.
Sprievodnou výstavou Agrokomplexu bude aj výstava Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo, určená pre milovníkov prírody, lesa a vody. Prinesie expozície venované starostlivosti o krajinu, poľovnícku, lesnícku a rybársku tematiku, odborné prezentácie aj sprievodné aktivity. Program doplnia aj interaktívne pavilóny mapujúce témy Programu rozvoja vidieka, ktoré návštevníkom priblížia rozvoj regiónov, inovácie, podporu poľnohospodárstva a budúcnosť slovenského vidieka. Chýbať nebude ani výstava drobnochovu s králikmi, hydinou a holubmi či atraktívna súťaž Králičí hop.
Dôležitou témou ročníka 2026 bude podľa organizátorov aj ochrana zvierat a rastlín pred škodcami. Expozícia priblíži význam prevencie, kontroly, biologickej bezpečnosti a spolupráce odborníkov pri ochrane poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a zdravia krajiny. „K Agrokomplexu patrí aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré ponúkne pohľad do histórie poľnohospodárstva, tradičných remesiel a života na vidieku. Program doplnia ukážky, komentované prehliadky, skanzen aj obľúbená Traktorparáda. Športovú atmosféru prinesú medzinárodné chodecké preteky ACEROLA GRAND PRIX,“ doplnili organizátori.
Ako informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová, súčasťou Agrokomplexu budú aj výstavy Agrosalón, Národná výstava hospodárskych zvierat a Poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo. „Jednou z hlavných noviniek ročníka bude spojenie s výstavou Agrosalón, ktorá posilní prezentáciu poľnohospodárskej mechanizácie a moderných technológií,“ uviedla Moravcová.
V areáli výstaviska budú môcť návštevníci vidieť stroje, náradie a riešenia, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pracovať efektívnejšie a udržateľnejšie. Chýbať nebudú ukážky techniky, jazdy zručnosti ani priestor pre stretnutia odbornej verejnosti. Súčasťou programu bude aj súťaž AgroSkills, zameraná na praktické zručnosti žiakov stredných odborných škôl.
Súčasťou podujatia je aj Národná výstava hospodárskych zvierat, ktorá priblíži prácu chovateľov a význam živočíšnej výroby. Návštevníci si môžu z blízka pozrieť kone, ovce, hovädzí dobytok a ďalšie hospodárske zvieratá. „Uvidia aj salaš s ukážkami práce so zvieratami a tradičnou vidieckou atmosférou,“ priblížila Moravcová. Veľký priestor dostanú podľa jej slov aj slovenské potraviny, lokálni výrobcovia a farmárske produkty. Návštevníci sa môžu tešiť na ochutnávky, kulinárske ukážky, farmárske trhy, prezentácie výrobcov a produkty, ktoré stavajú na kvalite, pôvode, remesle a poctivej práci.
Sprievodnou výstavou Agrokomplexu bude aj výstava Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo, určená pre milovníkov prírody, lesa a vody. Prinesie expozície venované starostlivosti o krajinu, poľovnícku, lesnícku a rybársku tematiku, odborné prezentácie aj sprievodné aktivity. Program doplnia aj interaktívne pavilóny mapujúce témy Programu rozvoja vidieka, ktoré návštevníkom priblížia rozvoj regiónov, inovácie, podporu poľnohospodárstva a budúcnosť slovenského vidieka. Chýbať nebude ani výstava drobnochovu s králikmi, hydinou a holubmi či atraktívna súťaž Králičí hop.
Dôležitou témou ročníka 2026 bude podľa organizátorov aj ochrana zvierat a rastlín pred škodcami. Expozícia priblíži význam prevencie, kontroly, biologickej bezpečnosti a spolupráce odborníkov pri ochrane poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a zdravia krajiny. „K Agrokomplexu patrí aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré ponúkne pohľad do histórie poľnohospodárstva, tradičných remesiel a života na vidieku. Program doplnia ukážky, komentované prehliadky, skanzen aj obľúbená Traktorparáda. Športovú atmosféru prinesú medzinárodné chodecké preteky ACEROLA GRAND PRIX,“ doplnili organizátori.