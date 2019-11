Výstava Ako to bolo pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie v Žiline

Žilina 14. novembra (TASR) – Dobové publikácie, články a fotografie prezentuje výstava Ako to bolo – 30. výročie Nežnej revolúcie v Žiline, ktorú sprístupnili na pôde žilinskej krajskej knižnice.



"Upriamili sme sa na regionálnu tému, ale máme tu aj krátke zhrnutie udalostí na Slovensku. Najmä kvôli študentom, aby mali prehľad, ako to bolo deň za dňom," povedala Nataša Lajdová z úseku regionálneho výskumu dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline.



Žilinské udalosti sme chceli predstaviť návštevníkom aj prostredníctvom fotografií. "Poskytol nám ich bývalý riaditeľ Štátneho archívu Peter Štanský. Sú to viac-menej zábery z námestia pred hotelom Slovakia, kde boli stretnutia ľudí, ktorí sa vyjadrovali k týmto udalostiam. Boli tam aj významné osobnosti, ako Karol Honner či Anton Šulík, ktorých máme zachytených na fotografiách," doplnila Lajdová.



Výstrižky z regionálnej tlače v rokoch 1989 a 1990 sú podľa nej najmä z regionálnych novín Cieľ. "Prostredníctvom týchto článkov sme tiež chceli návštevníkom predstaviť udalosti Nežnej revolúcie. Článkov je, samozrejme, oveľa viac. Noviny Cieľ archivujeme a na vyžiadanie si čitatelia môžu pozrieť aj celé ročníky," dodala.



Súčasťou výstavy je aj predstavenie nulovej bankovky, ktorá vychádza v tomto roku pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. "Návrh robil akademický maliar Stano Lajda a dostali sme súhlas zverejniť bankovky, lebo oficiálne ešte nevyšli. Zaujímavosťou je, že jedna je s českým a druhá so slovenským námetom," uzavrela Lajdová.