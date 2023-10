Výstava Andyho Warhola predstavuje jeho intímnu pop-artovú tvorbu

Bratislava 23. októbra (TASR) - Výstava venovaná dielam a životu Andyho Warhola je prístupná v bratislavskej Galérii SPP. Verejnosť si tak môže pozrieť časť zbierky diel amerického umelca, úspešného reklamného grafika, ilustrátora, fotografa, filmového tvorcu so slovenskými koreňmi, ktorú galérii zapožičalo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.



"Vzhľadom na to, že múzeum je najmenej do konca novembra budúceho roka v komplexnej rekonštrukcii, pokračujeme v našom projekte Warhol Tour, kde sa snažíme predstavovať osobnosť a tvorbu Andyho Warhola aj v iných mestách na Slovensku a v zahraničí," vysvetľuje Martin Cubjak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a kurátor výstavy.



Výstava prezentuje 55 zbierkových predmetov, sú medzi nimi obrazy, fotografie či výstavné tlače. "Obsahom expozície sú diela Andyho Warhola, ktoré ukazujú skôr jeho intímnejšiu pop-artovú tvorbu," približuje galéria.



Návštevníci majú možnosť vidieť diela v kontexte Warholovej portrétnej tvorby. "Z tejto témy je na výstave zastúpený napríklad vzácny portrét Edwarda Kennedyho z deluxe edície, ktorý Andy posial takmer celý diamantovým prachom, portrét Lillian Carterovej, matky bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera alebo aj jeho vlastné výtvarné prevedenia autoportrétov," dodáva Cubjak.



Warhol výtvarne modifikoval i diela starých majstrov. Príkladom je séria jeho obrazov Poslednej večere z rokov 1984 až 1986, ktorá je interpretáciou slávneho da Vinciho obrazu. V tejto skupine môžu priaznivci umenia nájsť aj ďalšie obrazy krížov alebo Ježiša Krista. "Tento typ diel ukazuje Warholovu kultovú osobnosť dejín umenia aj z iného pohľadu a poukazuje na jeho silný vnútorný svet, jeho výchovu a aj samotný pôvod," uzatvára kurátor.



Výstava potrvá do 30. novembra.