Výstava betlehemov a iné akcie majú v B. Bystrici prilákať aj školákov

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Výstavou V meste Betleme..., ktorú Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici sprístupní v Thurzovom dome 9. novembra o 16.00 h, sa uzatvára dlhodobá vedecko-výskumná úloha betlehemov v zbierkach SSM. Ide o autorskú výstavu kurátoriek múzea Jany Koltonovej a Vladimíry Luptákovej a návštevníci sa o tradícii a histórii betlehemov na Slovensku dozvedia viac aj prostredníctvom rôznych podujatí. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Vďaka bohatej ponuke plánovaných komentovaných prehliadok či množstva výchovno-vzdelávacích programov spĺňa všetky predpoklady na to, aby cestu za poznaním našli do SSM materské, základné a stredné školy," uviedla Kurtíková.



Návštevníci sa dozvedia aj to, že tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi, ktorý na Štedrý deň v roku 1223 pripravil v jaskyni v talianskom Grecciu namiesto oltára jasle, do ktorých uložil živé dieťa.



"Betlehemy a betlehemské hry zobrazujú biblický príbeh o narodení Ježiša Krista a sú symbolom Vianoc. Ich výroba bola pre mnohých ľudí celoživotnou záľubou. Ľudové majstrovstvo sa vo svojej bohatej rozmanitosti dostávalo v posledných rokoch 18. storočia a plne sa rozvinulo na prelome 19. a 20. storočia. Pretrváva i v 21. storočí a v našom regióne sa stalo neoddeliteľnou súčasťou ľudového výtvarného prejavu," konštatovala etnologička SSM Koltonová.



V zbierkach SSM sa nachádza 21 betlehemov z rôznych materiálov. Svoje miesto na výstave majú aj tie unikátne, ku ktorým patrí jeden z najstarších "tajovských" betlehemov zakúpený do múzea v roku 1909.



Výstava potrvá do 4. februára 2024 a pre návštevníkov bude v decembri pripravený aj predajný katalóg s názvom Betlehemy v zbierkach SSM. Po jej ukončení niektoré betlehemy súčasných výrobcov uvoľnia na predaj.