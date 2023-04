Výstava bonsajov v Košiciach prezentuje viac ako 60 drevín

Košice 28. apríla (TASR) - Krásu bonsajov môžu od piatka do nedele (30. 4.) obdivovať návštevníci košickej botanickej záhrady. Na výstave Cassovia Bonsai 2023 sú zastúpení vystavovatelia zo Slovenska, Česka a Maďarska, informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Laura Hoľanová.



"Návštevníci na výstave budú môcť vidieť viac ako 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta. Spestrením budú bonsaje miniatúrnej veľkosti shohin, ktoré si isto nájdu svojich obdivovateľov," uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi.



Okrem tradičného predaja izbových a vonkajších bonsajov a príslušenstva k ich pestovaniu bude súčasťou ponuky aj poradenstvo pod vedením spoluorganizátora výstavy Juraja Szaba a ďalšie aktivity. V sobotu (29. 4.) to bude súťaž talentov prihlásených účastníkov či prednášky na témy Bonsaj veľkosti shohin a Suiseki v podaní českého bonsajistu a prezidenta európskej suiseki asociácie Igora Bártu. Pri priaznivom počasí budú môcť záujemci vo vonkajšom areáli v blízkosti altánku ochutnať originálne čaje, zložiť origami či zažiť meditačné cvičenia.



Výstava, ktorej 12. ročník sa koná vo vstupných priestoroch administratívnej budovy na Mánesovej 23, je prístupná od 9.00 do 17.00 h.