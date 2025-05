Výstava Cassovia Bonsai 2025 prezentuje desiatky vzácnych drevín

Snímka z výstavy Cassovia bonsai 2025 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach 8. mája 2025. Foto: TASR - František Iván

Snímka z výstavy Cassovia bonsai 2025 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach 8. mája 2025. Foto: TASR - František Iván

Snímka z výstavy Cassovia bonsai 2025 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach 8. mája 2025. Foto: TASR - František Iván

Košice 8. mája (TASR) - Desiatky vzácnych drevín môžu vidieť návštevníci počas výstavy Cassovia Bonsai 2025. Koná sa od štvrtka do nedele (11. 5.) vo vnútorných priestoroch Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V poradí 14. ročník výstavy sa koná pod záštitou japonského veľvyslanca na Slovensku Yasuhira Kawakamiho. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.Prehliadku bonsajov organizuje Botanická záhrada UPJŠ v spolupráci s Bonsai centrom Košice a Bonsai klubom Košice. Na výstave je prezentovaných viac ako 60 unikátnych druhov drevín z celého sveta. Okrem tradičného predaja izbových a vonkajších bonsajov, príslušenstva je tohtoročná výstava spestrená aj ďalšími aktivitami, a to pri príležitosti osláv 75. výročia botanickej záhrady a 15. výročia Bonsai centra.priblížila program zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Andrea Fridmanová.Počas víkendu bude k dispozícii čajovňa, ktorá ponúkne rôzne japonské a svetové druhy čajov, ukážky tradičného cvičenia čchi-kung a meditácie fa-lun gong.uviedla Hoľanová.Botanická záhrada UPJŠ chce podľa jej slov týmto spôsobom prispieť k záchrane tejto unikátnej dreviny a jej zachovaniu pre budúce generácie.dodala Hoľanová.Výstava je prístupná pre verejnosť v čase od 9.00 h do 17.00 h.