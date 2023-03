Výstava Česko/Slovenské okamihy ponúkne 130 historických fotografií

Trenčín 30. marca (TASR) - Dôležité aj menej známe momenty zo spoločnej histórie Čechov a Slovákov predstavuje výstava fotografií Česko/Slovenské okamihy v Trenčíne. Na Mierovom námestí nainštalovali 130 snímok, ktoré sú doplnené o komentár k obdobiu ich vzniku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Výstava vznikla pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Československa. Česká tlačová kancelária (ČTK) pri zostavovaní výstavy čerpala najmä z vlastných zdrojov, ale aj z fotobanky Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) a tlačovej agentúry Profimedia. Nechýbajú v nej ani momentky z bežného života, kultúry a športu, ale aj dizajnu a priemyslových výrobkov.



Medzi fotografiami nechýba snímka Alexandra Dubčeka z júna 1968, ako skáče na kúpalisku v Santovke zo skokanskej veže, ranná toaleta československých vojakov na lodi západného frontu počas druhej svetovej vojny či príjazd československých futbalistov v júni 1934 z Talianska do Prahy.



Po Uherskom Hradišti, Šumperku, Brne, Prahe a Bratislave expozícia výnimočných fotografií zavítala aj do Trenčína, kde si ju záujemcovia môžu pozrieť do 23. apríla 2023.