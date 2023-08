Výstava Čo drôt spojil, čas nerozdelí..., prezentuje formu drotárstva

Žilina 8. augusta (TASR) - Vandrovnú formu drotárskeho remesla prezentuje výstava Čo drôt spojil, čas nerozdelí..., ktorú sprístupnili v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu v Žiline. Podľa hovorkyne Považského múzea Magdalény Lackovej výstava približuje najmä život človeka, súvisiaci s prípravou stravy a stolovaním, s prácou roľníka na poli a gazdovstve a so spracovaním textilných vlákien nevyhnutných na výrobu odevu.



Autorkami výstavy sú etnologička Katarína Kendrová a historička Katarína Hallonová z drotárskeho oddelenia Považského múzea. "Zamerali sme sa na prvotnú vandrovnú formu, keď drotári putovali po celej krajine. Venovali sa najmä opravám predmetov každodennej potreby, ktoré používali obyvatelia vidieka. Ich neustály boj o zabezpečenie existencie si vyžadoval až neuveriteľne širokú škálu rôznorodých pomôcok, riadov a nástrojov, ktoré rýchlo opotrebovali. Ale na kúpu nových nemali dostatok financií. A práve vďaka drotárom dostali poškodené predmety šancu na opätovné využitie," vysvetlila Kendrová.



Návštevníci môžu vidieť takmer 100 typov exponátov najrozmanitejších funkcií, tvarov a materiálov, všetky opravované drôtom alebo plechom. "Na výstave prevláda najmä drotármi opravovaný keramický riad, na ktorý sa prvotne a v najväčšej miere orientovali. Bohato sú zastúpené aj obnovené plechové a drevené nádoby, kuchynské či salašnícke pomôcky. Zaujímavé drotárske opravy môžu záujemcovia o problematiku vidieť aj na poľnohospodárskom náradí. Zásahom drotárov sa nevyhli ani mnohé ďalšie starobylé predmety. K vzácnym exponátom patrí aj precízne a jemne opletané sklo, porcelán a fajky z morskej peny," priblížila Kendrová.



Výstava je podľa Lackovej obohatená o odborné texty s fotografiami a detailné opisy špecifických drotárskych opravárenských techník. "Návštevníci uvidia techniky základné, akými bolo opletanie do drôtených sietí, flekovanie, haftovanie, spájkovanie. Ale tiež jednoduchšie, ktoré spočívali v stiahnutí poškodených častí predmetov drôtenou slučkou alebo pásikom plechu. Všetky exponáty pochádzajú zo zbierkových fondov Považského múzea a Slovenského národného múzea v Martine," dodala.



Výstava je prístupná počas prehliadky Drotárskeho pavilónu od utorka do nedele od 9.00 do 16.30 h.