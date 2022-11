Výstava diel A. M. Beňovej dostala názov podľa hitu Britney Spears

Bratislava 14. novembra (TASR) - Oops!... I Did It Again je názov výstavy diel súčasnej autorky Anny Márie Beňovej, ktorá sa venuje figuratívnej maľbe a vo svojej tvorbe rozvíja témy telesnosti, vzťahov a bizarných vypätých situácií. Aktéri príbehov na jej obrazoch sa ocitajú vo zvláštnych prostrediach za akýchsi nejednoznačných okolností. "Reflektuje na vzťahovú konšteláciu medzi ženami a mužmi, prežívaním lásky v jej rôznych prejavoch. Autorka stavia aktérky do rôznych polôh a skúma, čo ešte zvládnu," približuje bratislavský Atelier XIII výstavu, ktorá je otvorená do 25. novembra.



Beňovú zaujíma hlavne otvorenosť rodovej problematiky, participácia pohlaví pri nastavovaní podmienok v prežívaní či vnímaní vzťahu. Pre umelkyňu, ktorá maľuje vyhrotené situácie, je podstatná najmä irónia. "Snaží sa dosiahnuť rovinu pohľadu sústredenú na vnímanie a prežívanie ženských protagonistiek, ich postavenia vo vzťahu s mužskými postavami na plátnach," dodáva kurátorka Katarína Jankechová k výstave, v ktorej sa živá farebnosť zlučuje s humorom a iróniou.



Potvrdzuje, že názov výstavy je odvodený z popovej piesne od americkej speváčky Britney Spears. "Odkazuje na ženu, ktorá vníma lásku ako hru a rozhodne sa to využiť vo svoj prospech tým, že sa bude hrať s emóciami chlapca, ktorý k nej prejavuje náklonnosť," vysvetľuje Jankechová. Dodáva, že v súvislosti s textom piesne sa spája analógia v rámci medziľudských vzťahov. Konkrétne v tom, ako artikuluje žena svoj pocit obavy a neistoty. "Zraniteľnosť ženskej protagonistky môžeme vnímať aj ako potrebu definovania si tohto postoja v prvom rade samej voči sebe. A možno je práve humor: Ups, zase som to spravila, určité vymedzenie si pozície vo vzťahu k chlapcovi, ktorému 'motá hlavu'," naznačuje kurátorka.



Beňová podľa jej slov využíva naratívnu líniu, ktorú určitým metaforickým spôsobom otáča, hrotí, čím divákov privádza do nepohodlia a stavu konfrontácie so sebou samým. "Ironizuje žensko-mužské vzťahy, (ne)naplnené túžby, frustrácie a participáciu partnerov pri nastavovaní podmienok v prežívaní vzťahu," uzavrela Jankechová.



Počas výstavy môžu návštevníci počuť hudobný set vytvorený zo skladieb ukrajinskej dídžejky Miklei. Finisáž výstavy diel Anny Márie Beňovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Mikei sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra.