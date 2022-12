Piešťanský Dom umenia vystavuje diela ukrajinských umelcov

Piešťany 6. decembra (TASR) – Umenie proti vojne (Ars kontra arma) je názov komornej výstavy ukrajinských umelcov a ukrajinských poslucháčov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení, ktorú otvorili v utorok v Dome umenia v Piešťanoch. Ponúka podľa kurátorky Zory Petrášovej priestor pre prezentáciu umeleckej tvorby blízkych susedov, ktorí sú rôznymi nitkami spojení a prepojení so Slovenskom.



"Nejde iba o obraz ich tvorivých snažení a hľadaní umeleckých ciest, autorských úspechov, ale chceme predovšetkým prostredníctvom umenia vypovedať o ich človečenskej bolesti i nádeji, ktorú prežívajú," uviedla Petrášová. Umelci im vlastným jazykom a osobitým spôsobom vyjadrenia evokujú svet dávnych kultúr, národných tradícií a mýtov, citlivo reagujú na podnety súčasnosti, ktoré na nich doliehajú.



"Veľkolepé umelecké remeslo ukrajinských grafikov staršej generácie si svojich priaznivcov a zaslúžený ohlas odbornej verejnosti získalo v celom kultúrnom svete. Ich mená sú v umeleckom svete pojmom a plnohodnotne dopĺňajú a obohacujú obraz súčasného výtvarného diania. Ich tvorba je o to vzácnejšia, že je postupne čoraz menej tých, ktorí zostali verní vznešenému a komplikovanému umeniu grafiky," doplnila kurátorka.



Zástupcovia najmladšej generácie našli svoje zázemie na Slovensku z viacerých dôvodov. Ich tvorba sa profiluje, využívajúc najmodernejšie umelecké a technologické postupy, v ktorých je dovolené a umožnené všetko - fantázia, technická zručnosť, prekvapenie, mystifikácia, nechýbajúca odvaha. Na výstave, ktorá potrvá do 18. decembra a po prestávke následne od 14. do 29. januára 2023, sú prezentované diela Konstantina Antjuchina, Diany Bilichenko, Olega Denysenka, Olega Dergatchova, Viktorie Chaus, Sergiya Ivanova, Konstantina Kalynovycha, tiež Andrija Kens, Oksany Paliy, Kashi Potrohosha. Vystavuje aj Gennadij Pugachevskij, Roman Romanyshyn, Oksana Sadovenko a Volodymyr Serhachov.