Výstava diel v KMMK predstavuje košického umelca A. Eckerdta
Výstava približuje Eckerdta v jeho najprirodzenejších polohách hravosti, snovosti a fantazijnosti.
Košice 25. decembra (TASR) - Výstavu s názvom Hra s mesiacmi. O čom sa ti sníva, keď nespíš?, ktorá predstavuje slovenského grafika, rodáka z Košíc Alexandra Eckerdta, si môžu záujemcovia pozrieť v Knižnici pre mládež mesta Košice (KMMK), LitParku na Kukučínovej ulici do konca januára. TASR o tom z KMMK informovala Viera Ristvejová.
Výstava približuje Eckerdta v jeho najprirodzenejších polohách hravosti, snovosti a fantazijnosti. „Mapuje intímny pohľad do sveta tvorcu, ktorý dokázal pretaviť osobnú skúsenosť do univerzálneho umeleckého jazyka. Tešíme sa, že aspoň niektoré z jeho diel môžeme na krátky čas mať u nás v knižnici a sprostredkovať ich našim čitateľom,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice, ktorá pozýva na prehliadku vybraných grafík, obrazov, drobnej plastiky, novoročeniek a fotografií.
Výstavné exponáty zapožičala Emília Nedzelová, švagriná Alexandra Eckerdta, ktorá sa stará o pozostalosť umelca.
Alexander Eckerdt (1932 - 1992) patril k slovenským výtvarníkom. Venoval sa maľbe, kresbe a grafike nachádzajúc inšpiráciu v civilných témach života.
„Východiskom tvorby Alexandra Eckerdta je jeho vlastná skúsenosť, ktorú autor spracúva s preňho typickým jemným výtvarným humorom. Zobrazené figúry a predmety sa vymykajú presne určeným rolám i prisúdeným významom - ich povaha je v pozitívnom zmysle slova fluidná a ponúka široké interpretačné možnosti. Divák si pri prvom kontakte s Eckerdtovými dielami nemusí byť istý tým, čo na obraze vidí. Ak však pristúpi na umelcovu hru a viac sa spoľahne na vlastnú predstavivosť, význam sa mu v určitom momente vyjaví,“ približuje Laura Kladeková, hlavná koordinátorka výstavy.
