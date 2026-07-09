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Výstava Drôtené (v)tipy ponúkne pohľad na súčasné drotárske remeslo
Výstava predstaví viac než 40 autorov zo Slovenska a Česka - profesionálnych drotárov, remeselníkov, výtvarníkov aj nadšencov.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Drotárska kolektívna výstava Drôtené (v)tipy ponúkne pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Predstaví viac než 40 autorov zo Slovenska a Česka. Konať sa bude od 10. júla do 28. augusta v priestoroch Justiho siene Primaciálneho paláca v Bratislave. Aktuálny 12. ročník výstavy má hlavnú tému humor. Vo štvrtok sa uskutoční vernisáž výstavy, v rámci ktorej sa bude odovzdávať Cena drotára. TASR o tom informovali organizátori.
„Tohtoročná téma humor vznikla z jednoduchej myšlienky - aby návštevníci odchádzali z výstavy s úsmevom. Drotárstvo je oprávnene vnímané ako technicky náročné remeslo, často trpia prsty, ruky, zápästia, no zároveň dokáže byť hravé, vtipné a prekvapivé. Práve túto stránku chceme predstaviť verejnosti,“ skonštatoval kurátor a organizátor výstavy Jozef Šabo.
Výstava predstaví viac než 40 autorov zo Slovenska a Česka - profesionálnych drotárov, remeselníkov, výtvarníkov aj nadšencov. Tí prostredníctvom drôtu budú reagovať na tému humoru, irónie a hravosti. Návštevníci sa tak môžu tešiť na originálne plastiky, objekty, šperky a autorské diela využívajúce tradičné drotárske techniky aj autorské prístupy.
Súčasťou budú tiež sprievodné vzdelávacie aktivity a workshopy drotárstva pre verejnosť. Návštevníci sa budú zároveň môcť zapojiť do hlasovania o najkrajšie dielo výstavy. Vo štvrtok sa o 17.00 h sa v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční vernisáž výstavy. Počas nej sa bude aj odovzdávať Cena drotára. Tá sa udeľuje za mimoriadny prínos k zachovávaniu, rozvoju a propagácii drotárskeho remesla.
Podujatie organizuje občianske združenie Galéria drôtu. Výstava sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu.
„Tohtoročná téma humor vznikla z jednoduchej myšlienky - aby návštevníci odchádzali z výstavy s úsmevom. Drotárstvo je oprávnene vnímané ako technicky náročné remeslo, často trpia prsty, ruky, zápästia, no zároveň dokáže byť hravé, vtipné a prekvapivé. Práve túto stránku chceme predstaviť verejnosti,“ skonštatoval kurátor a organizátor výstavy Jozef Šabo.
Výstava predstaví viac než 40 autorov zo Slovenska a Česka - profesionálnych drotárov, remeselníkov, výtvarníkov aj nadšencov. Tí prostredníctvom drôtu budú reagovať na tému humoru, irónie a hravosti. Návštevníci sa tak môžu tešiť na originálne plastiky, objekty, šperky a autorské diela využívajúce tradičné drotárske techniky aj autorské prístupy.
Súčasťou budú tiež sprievodné vzdelávacie aktivity a workshopy drotárstva pre verejnosť. Návštevníci sa budú zároveň môcť zapojiť do hlasovania o najkrajšie dielo výstavy. Vo štvrtok sa o 17.00 h sa v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční vernisáž výstavy. Počas nej sa bude aj odovzdávať Cena drotára. Tá sa udeľuje za mimoriadny prínos k zachovávaniu, rozvoju a propagácii drotárskeho remesla.
Podujatie organizuje občianske združenie Galéria drôtu. Výstava sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu.