Výstava fotografií Kuliseva na Bojnickom zámku ukazuje krásu prírody

Bojnice 31. júla (TASR) - Veľkoformátové fotografie prírodných scenérií všetkých kontinentov sveta približuje výstava Amazing Planet fotografa a cestovateľa Filipa Kuliseva na Bojnickom zámku. Výstavu sprístupnilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v pondelok v priestoroch Západného krídla, verejnosť si ju tam môže pozrieť do 26. októbra.



V Bojniciach má svoju tvorbu Kulisev po prvý raz. Kolekciu diel, ktorú predstavuje na Bojnickom zámku, vystavoval predtým v Organizácii spojených národov v Ženeve. "Špecializujem sa na prírodné scenérie, vždy sa tak snažím ukázať rozličnú krajinu, rozličné kontinenty. Aby tam boli zastúpené nejaké ľadovce, púšte, vodopády, džungľa, niečo fotené zhora, z dronu alebo helikoptéry. Tak, aby to odzrkadľovalo súčasný stav podľa mňa najkrajších prírodných lokalít na svete," načrtol pre TASR autor.



Kulisev cestuje po svete viac ako 30 rokov, miest, ktoré považuje za najkrajšie, je podľa jeho slov veľmi veľa. Z prác prezentovaných na výstave vyzdvihol fotograf veľmi vzácny záber z Yellowstonského národného parku. Ide podľa neho o tretí najväčší gejzír na svete, Grand Prismatic Spring. "Niekedy vznikajú fotografie jednoducho, prídeš odfotíš. Niekedy je z toho dlho plánovaná akcia a jedna z tých fotografií je práve tento farebný prameň z Yellowstonského národného parku," priblížil Kulisev. Povolenie lietať nad gejzírom s helikoptérou od správcu národného parku podľa svojich slov vybavoval tri roky, desať dní mali na to, aby bolo ideálne počasie. Lietal tri hodiny v helikoptére bez dverí vo výške 3000 metrov. "Za tým tak bolo veľmi veľa energie, času. Nakoniec to vyšlo a to je vždy to najdôležitejšie," podotkol.



Riaditeľ SNM-Múzea Bojnice Igor Socha poznamenal, že kde inde ako na Bojnickom zámku by takáto výstava mala byť. "Sme síce umelecko-historické múzeum, ale máme teraz jeden krásny zrekonštruovaný priestor, ktorý si svojím spôsobom pýta naozaj krásnu výstavu," ozrejmil Socha.



Kulisev je podľa neho človek, ktorého prácu sleduje dlhodobo. "Viem o jeho kvalitách, oceneniach, publikačnej činnosti. Výstava mi prišla ako zaujímavá ponuka, teda do momentu, kým v tomto priestore nezrealizujeme expozíciu, ktorú tam do budúcna chystáme," dodal.



Fotograf a cestovateľ Kulisev patrí k svetovej špičke v oblasti fotografovania prírody a krajiny. Počas dvoch desaťročí tvorby absolvoval viac ako 200 individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Za svoje práce získal viacero medzinárodných cien. Je autorom 12 kníh. Rovnako je zakladateľom Asociácie profesionálnych fotografov SR.