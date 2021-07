Výstava fotografií Krajina víťazov dorazila do košického Kulturparku

Košice 26. júla (TASR) – Ploty areálu Kasární/Kulturparku budú do konca 13. ročníka Leta v Kulturparku slúžiť ako Street Art Gallery. Umiestnené sú na nich fotografie z výstavy Krajina víťazov, ktoré zachytávajú prevažne najväčšie úspechy slovenských športovcov či najznámejšie okamihy zo športových podujatí. Na svojej webovej stránke o tom informuje K13 – Košické kultúrne centrá.



Ide o najväčšiu výstavu športovej fotografie na Slovensku. Je putovná, pričom inštalovaná bola napríklad aj na bránach Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave. Ako K13 - Košické kultúrne centrá uvádza, výstava sa napriek obmedzeniam tešila aj fyzickým návštevám a v on-line priestore mala cez 700.000 vzhliadnutí.



Celkovo obsahuje 126 fotografií od 19 slovenských fotografov, ktorí v uplynulých rokoch zachytili kľúčové momenty nášho športu z domácich aj svetových športových podujatí. Medzi nimi sú tiež zábery fotografov TASR Michala Svítoka, Pavla Neubauera, Františka Ivána, Radovana Stoklasu, Henricha Mišoviča, Martina Baumanna či Daniela Veselského.



Okolo areálu Kasární/Kulturparku doposiaľ osadili 34 fotografií, do stredy (28. 7.) majú nainštalovať ďalšie. Podľa uvedenej príspevkovej organizácie ich celkovo vystavia toľko, koľko im to kapacita dovolí. „Cieľom bolo prostredníctvom výstavy pripomenúť, aké silné emócie či pocit hrdosti a spolupatričnosti vie šport vyvolať,“ dodáva K13.



„Máloktorá oblasť ľudskej činnosti prináša také silné emócie ako šport. Máločo na Slovensku dokázalo v ére našej štátnej samostatnosti tak povzbudiť prejavy vlastenectva a národnej hrdosti ako mimoriadne športové úspechy našich reprezentantov. A v máloktorej oblasti sa Slováci dokázali tak často výrazne presadiť v plnej svetovej konkurencii ako práve v športe,“ uviedol k výstave prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.