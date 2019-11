Výstava fotografií v Prešove približuje udalosti Nežnej revolúcie

Prešov 7. novembra (TASR) – Novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov mapuje výstava fotografií, ktorú vo štvrtok sprístupnili v Rákociho paláci, sídle Krajského múzea v Prešove. Fotografie, ktorých autormi sú Dionýz Dugas, Dušan Guzi, Peter Kalenský a Viktor Zamborský, zachytávajú emócie ľudí, udalosti a atmosféru pádu komunistického režimu.



Ide o reprízu výstavy pod názvom Príčiny, argumenty, premeny, ktorá bola otvorená 20. marca 1990 o 15.00 h vo výstavnej sieni vtedajšej Galérie výtvarných umení v budove Kolégia.



"Vidíme pôvodné, dobre zachované čiernobiele fotografie, spracované náročným mokrým procesom v tmavej komore, ktoré majú už nielen dokumentárnu, ale aj historickú hodnotu," povedal fotograf a jeden z autorov výstavy Dionýz Dugas s tým, že pôvodné fotografie sú inštalované na symbolických 30 paneloch.



Nežnej revolúcii podľa jeho slov trvalo celý týždeň, kým dorazila do Prešova. Napriek tomu, že na fakultách to vrelo, navonok preniklo len málo informácií.



"Prvá skutočná demonštrácia sa konala v nedeľu 26. novembra pred mládežníckym klubom Máj, ktorý poskytol aj potrebnú aparatúru. Prehovorili mnohí, spontánne a bez prípravy, stredoškoláci i pamätníci, veriaci či robotníci," zaspomínal si Dugas.



"Potom nás už ani neprekvapilo, keď dvojhodinový generálny štrajk nasledujúceho dňa našiel takú masovú odozvu. Zaplnili sme nielen pešiu zónu, ale aj mestský park, ulicu na opačnej strane námestia i priestor pred chrámom. Ďalší vývoj sa už nijako neodlišoval od toho, čo sa dialo inde," doplnil Dugas.



"Udalosti novembra 1989 vnímame ako veľmi dôležitú súčasť spoločenských a politických zmien 20. storočia, preto sme sa rozhodli venovať tejto téme náležitú pozornosť. Okrem toho v rámci nášho tradičného podujatia Čaj o piatej u Rákociho organizujeme v stredu 20. novembra besedu s priamymi účastníkmi novembra 1989 v Prešove. Očakávame od nej zvýšený záujem verejnosti a podnetnú, konštruktívnu a zmysluplnú diskusiu," dodal historik Krajského múzea v Prešove poverený jeho vedením Jozef Kušnír.



Výstava Príčiny, argumenty, premeny po 30 rokoch potrvá do 19. januára 2020.