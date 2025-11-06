< sekcia Regióny
Výstava fotografií v STM približuje zásahy českých hasičov za 25 rokov
Fotografie zachytávajú nielen mimoriadne udalosti a katastrofy, ale aj každodenné nasadenie, odvahu a profesionalitu hasičov, ktorí už 25 rokov chránia životy, zdravie a majetok obyvateľov ČR.
Autor TASR
Košice 6. novembra (TASR) - Pohľad na najvýznamnejšie zásahy českých hasičov za uplynulé štvrťstoročie ponúka výstava fotografií, ktorú vo štvrtok otvorili v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach. Koná sa pri príležitosti 25. výročia založenia Hasičského záchranného zboru Českej republiky a návštevníci si ju môžu pozrieť do 15. februára 2026.
Ako informovalo STM, výstava prostredníctvom autentických záberov pripomína kľúčové momenty zásahovej činnosti hasičov - od ničivých povodní v roku 2002, cez tornádo na južnej Morave v roku 2021 až po rozsiahly požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Nechýbajú ani dramatické snímky z požiaru Veletržného paláca v Prahe či zásahu pri požiaroch vagónov s benzénom v Hustopečích nad Bečvou, kde českým hasičom asistovali aj slovenskí kolegovia z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Fotografie zachytávajú nielen mimoriadne udalosti a katastrofy, ale aj každodenné nasadenie, odvahu a profesionalitu hasičov, ktorí už 25 rokov chránia životy, zdravie a majetok obyvateľov ČR.
Usporiadateľmi výstavy sú Hasičský záchranný zbor ČR, České centrum Bratislava, Veľvyslanectvo ČR v Bratislave a STM Košice. Slávnostne ju otvoril český veľvyslanec Rudolf Jindrák.
„Vystavené fotografie mapujú dvadsaťpäťročnú cestu, ktorou prešiel Hasičský záchranný zbor Českej republiky. Zachytávajú nielen rozmanitosť našej činnosti, ale aj zásahy, ktoré pre nás znamenali nielen prelom, ale aj príklad efektívnej a profesionálnej spolupráce pri zásahoch medzi našimi hasičskými zbormi,“ uviedol styčný dôstojník Hasičského záchranného zboru ČR na Slovensku Jiří Chalupa.
