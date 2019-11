Výstava fotografií v Košiciach pripomína novembrové udalosti

Košice 11. novembra (TASR) - Ikonické fotografie viacerých popredných českých fotografov prezentuje v Košiciach výstava pod názvom 1989 Zamatová revolúcia – koniec totalitného režimu v Československu. Informovalo o tom Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach.



Expozíciu sprístupnili v rámci programu Dni českej kultúry 2019. „Je to výstava k blížiacemu sa 30. výročiu nežnej alebo zamatovej revolúcie, ako ju nazývame. Pripomíname si ňou historické skutočnosti, ktoré predchádzali novembrovým udalostiam, ale aj to, čo nasledovalo tesne po nich. Ide o 42 snímok 15 prestížnych českých dokumentárnych fotografov,“ povedala TASR predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová.



Fotografi zachytávajú prelomové okamihy československých novodobých dejín ako aj atmosféru ponovembrového Československa. Na snímkach sú napríklad demonštrácia proti totalitnému režimu v roku 1988, Palachov týždeň v januári 1989 a 17. november 1989. „Mnohé z týchto vynikajúcich fotografií sa časom stali legendárnymi a vďaka ich dokumentárnej i výtvarnej hodnote doslova vracajú naspäť do atmosféry, ktorá vtedy zavládla v celej spoločnosti. Súčasťou výstavy je súbor fotografií z odchodu sovietskych vojsk z územia Československa v rokoch 1990–1991, ktoré zamatovú revolúciu zavŕšil,“ dodala kurátorka výstavy Dana Kyndrová.



Výstava je sprístupnená v STM na Hlavnej ulici v Košiciach, verejnosť si ju môže pozrieť do 31. novembra.