Výstava Germáni a ich kultúra sa presunula z Nitry do múzea

Zlaté Moravce 16. januára (TASR) – Dobu pred príchodom Slovanov na územie Ponitria dokumentuje výstava Germáni a ich kultúra, ktorá sa začala v múzeu v Zlatých Moravciach. Do expozitúry Ponitrianskeho múzea v Nitre sa výstava presunula práve z nitrianskeho múzea, kde bola prezentovaná koncom minulého roka. Výstava bude sprístupnená do 29. marca. „V súčasnosti sme pre návštevníkov otvorení v režime OP (očkovaní, prekonaní) s povinnosťou prekrytia úst a nosa respirátorom,“ informovala Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.



Výstava sa sústreďuje na dôležitú archeologickú lokalitu v Nitre - Párovských Hájoch, v údolí Valy-Dolina. Najväčšia osada fungovala na tomto mieste v dobe rímskej a dobe sťahovania národov od polovice 3. storočia do polovice 5. storočia. V tom čase tu žili Germáni. Historické písomné pramene udávajú na území západného Slovenska kmene Kvádov. Objavili ju archeológovia Karol Pieta a Matej Ruttkay z Archeologického ústavu SAV.