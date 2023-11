Výstava HERstory pripomína, že aj ženy tvorili históriu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Výstava HERstory, ktorú vo štvrtok otvorili v Bratislave pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie, pripomína, že históriu netvorili len muži. Návštevníci sa môžu zoznámiť s inšpiratívnymi príbehmi 15 žien, priblížila riaditeľka organizácie Post Bellum Sandra Polovková. Výstava bude v exteriéri pri Novej tržnici na Trnavskom mýte do 30. novembra.



"Sedemnásty november bol začiatok zmeny režimu z obdobia plného strachu, mnohokrát prenasledovania ľudí za to, že prezentovali svoj názor a nebol v súvislosti s vtedajšou politikou. To, že sme sa nežne dostali k demokracii a základné ľudské práva a slobody máme obsiahnuté v ústave, je dar a veľmi jednoducho oň môžeme prísť, ak si nebudeme uvedomovať dôležitosť demokracie," zdôraznila Polovková.



Výstava je podľa jej slov reakciou na to, že história je hlavne o mužoch. "Keď ste sa učili dejepis, tak je to primárne o silných mužoch, ktorí tvorili veľké dejiny. Veľké dejiny, ktoré určovali vývoj spoločenských udalostí, ovplyvnili malé dejiny, príbehy konkrétnych ľudí. Práve 15 príbehov žien, ktoré sme vybrali do tejto výstavy, je taký prierez 20. storočia." ozrejmila Polovková. Podotkla, že tieto príbehy môžu byť pre mnohé ženy a dievčatá inšpirujúce. Výstava prináša napríklad príbehy Dalmy Špitzerovej, Magdy Vášáryovej, Kláry Chlamtáčovej či Ľubice Lacinovej.



Putovnú výstavu HERstory organizuje mestská časť Bratislava-Nové Mesto v spolupráci s Post Bellum. "Je dôležité si pripomínať historické udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili našu spoločnosť. Práve táto výstava je dôkazom, že v našich dejinách máme množstvo statočných žien, ktoré veľmi pozitívne ovplyvnili to, kde sa dnes nachádzame," zhrnul starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.