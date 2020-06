Hviezdoslavovo námestie v Bratislave ozvláštnili politické karikatúry

Bratislava 30. júna (TASR) – Bratislavské Hviezdoslavovo námestie je od dnes miestom putovnej exteriérovej Medzinárodnej výstavy politických karikatúr. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta si v rámci nej môžu pozrieť práce renomovaných karikaturistov z krajín V4, USA a Nemecka.



Svoj kritický a aktuálny pohľad na politiku a spoločnosť predstavuje šesť autorov – Daryl Cagle (USA), Pavel Reisenauer (ČR), Martin "Shooty" Šútovec (SR), Klaus Stuttmann (Nemecko), Andrzej Mleczko (Poľsko) a Csaba Varga (Maďarsko). Výstava v priebehu roka postupne navštívi hlavné mestá stredoeurópskeho regiónu a Nemecka.



„Medzinárodná výstava politických karikatúr cestuje po rôznych kútoch sveta a Európy od roku 2010. Projekt sa začal ako slovensko-americká spolupráca a výstava Martina Šútovca a Daryla Caglea," uviedol na vernisáži Tomáš Lukačka z občianskeho združenia Euforion s tým, že pôvodne mal jubilejný ročník projektu vyzerať inak.



Plány organizátorov však zmenila pandémia COVID-19. „Zasiali sme aj my do aktuálnej edície 2020, každý z autorov poskytol ešte aj karikatúru na túto aktuálnu tému. Dúfame, že Bratislava sa bude baviť týmito karikatúrami, pretože si zaslúžime po tomto období trošku humoru."



Organizátori dúfajú, že ľudia prostredníctvom výstavy ocenia satiru a kritický pohľad, ktorý využívajú novinári a karikaturisti. „Slúžia hlavne na to, aby informovali a pobavili širokú verejnosť. Zámerom je aj motivácia našich lídrov k zodpovednosti," dodal Lukačka k výstave, ktorá sa tiež „snaží motivovať verejnosť, aby dohliadala na svojich volených zástupcov, pretože boli zvolení, aby verejnosti slúžili, nie vládli".



Výstava, ktorá je „oslavou kritického myslenia a slobodného prejavu" potrvá v Bratislave do 13. júla. Následne by mala byť inštalovaná v Prahe, Berlíne, Varšave a Budapešti.