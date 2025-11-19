< sekcia Regióny
Výstava Italia Geniale ukazuje ikonické príbehy talianskeho dizajnu
Výstava potrvá do 11. januára 2026.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo v utorok (18. 11.) v sídelnej budove v Bratislave putovnú výstavu Italia Geniale (Geniálne Taliansko), ktorá predstavuje to najlepšie z talianskeho dizajnu, vynaliezavosti a kultúrnej kreativity. Projekt vznikol pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky v spolupráci s ADI - Asociáciou priemyselného dizajnu. TASR o tom informovala Barbora Zajačková, vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM.
Spresnila, že výstava predstavuje 111 ikonických objektov, patentov a produktov, ktoré formovali moderné dejiny priemyselného dizajnu - od mobilných riešení a športových inovácií, cez zdravotnícke prístroje a predmety každodennej potreby, až po kultové symboly, ktoré preslávili značku Made in Italy po celom svete.
Výstava je rozdelená do piatich tematických kategórií: move-able, live-able, imagine-able, relation-able a work-able. „Spoločne ukazujú, že dobrý dizajn nie je iba estetika - je to nástroj, ktorý reaguje na potreby človeka a dokáže meniť jeho život k lepšiemu,“ približuje múzeum.
„Je viac než prehliadkou elegantných predmetov. Je príbehom o tom, ako kultúra, veda a tvorivosť vytvárajú priestor pre návraty k človeku - k jeho potrebám, identite a potenciálu,“ uviedla generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová k novej výstave, ktorá môže zaujať deti, rodiny aj odborníkov.
„Návštevníci môžu vidieť legendy dizajnu z úplnej blízkosti, pochopiť príbehy ich vzniku a zažiť taliansku kreativitu na jednom mieste,“ dodáva Zajačková k výstave. Medzi jej exponátmi nechýba legendárna Vespa, Fiat 500 a ikony mobility, zdravotnícke inovácie ako protetická ruka Hannes či zubárske kreslo Giugiaro, objekty pre šport, zdravie a každodenný život. Vystavené sú tiež dizajnérske riešenia pre mestský priestor a nové formy mobility, kultové symboly talianskej vizuálnej kultúry, napríklad logo Eni či Crumpled City Maps.
Výstava potrvá do 11. januára 2026.
Spresnila, že výstava predstavuje 111 ikonických objektov, patentov a produktov, ktoré formovali moderné dejiny priemyselného dizajnu - od mobilných riešení a športových inovácií, cez zdravotnícke prístroje a predmety každodennej potreby, až po kultové symboly, ktoré preslávili značku Made in Italy po celom svete.
Výstava je rozdelená do piatich tematických kategórií: move-able, live-able, imagine-able, relation-able a work-able. „Spoločne ukazujú, že dobrý dizajn nie je iba estetika - je to nástroj, ktorý reaguje na potreby človeka a dokáže meniť jeho život k lepšiemu,“ približuje múzeum.
„Je viac než prehliadkou elegantných predmetov. Je príbehom o tom, ako kultúra, veda a tvorivosť vytvárajú priestor pre návraty k človeku - k jeho potrebám, identite a potenciálu,“ uviedla generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová k novej výstave, ktorá môže zaujať deti, rodiny aj odborníkov.
„Návštevníci môžu vidieť legendy dizajnu z úplnej blízkosti, pochopiť príbehy ich vzniku a zažiť taliansku kreativitu na jednom mieste,“ dodáva Zajačková k výstave. Medzi jej exponátmi nechýba legendárna Vespa, Fiat 500 a ikony mobility, zdravotnícke inovácie ako protetická ruka Hannes či zubárske kreslo Giugiaro, objekty pre šport, zdravie a každodenný život. Vystavené sú tiež dizajnérske riešenia pre mestský priestor a nové formy mobility, kultové symboly talianskej vizuálnej kultúry, napríklad logo Eni či Crumpled City Maps.
Výstava potrvá do 11. januára 2026.