Výstava J. Petrboka pracuje aj s efektom dvojitého videnia
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Aj s efektom „dvojitého videnia“ pracuje výstava Zuzana v lázni, ktorá predstavuje výber diel českého maliara Jiřího Petrboka v bratislavskej White & Weiss Gallery. „Jeho obrazy fungujú ako intenzívne, symbolmi preplnené prostredia, v ktorých sa prelína groteska s iróniou, fantazijné postavy s fragmentmi reality a intímne asociácie s komentármi súčasného sveta,“ približuje galéria tvorbu umelca, ktorý si v priebehu desaťročí vybudoval výrazný a rozpoznateľný maliarsky jazyk.
„Petrbok pracuje s obrazom ako s priestorom neustáleho napätia - medzi vedomým gestom a spontánnym vnútorným tokom, medzi temnotou a humorom, medzi tým, čo je odhalené, a tým, čo zostáva skryté,“ uvádza galéria k českému umelcovi. Kľúčovú časť jeho výstavy tvoria veľkoformátové maľby doplnené o sériu domaľovaných predlôh, ktoré nevznikajú ako skice či prípravné štúdie, ale ako priama reakcia na hotové plátno.
„Sú to koncentrované fragmenty, v ktorých sa zrkadlí autorov spôsob práce - vrstvenie, návrat k motívom a predovšetkým schopnosť premieňať vlastný obrazový svet do stále nových podôb,“ vysvetľuje Kristýna Jirátová, kurátorka výstavy, ktorá zároveň pracuje s efektom „dvojitého videnia“. „Fluorescenčné farby a premyslené osvetlenie odkrývajú ďalšie vrstvy kompozícií a menia vizuálny význam diel v reálnom čase. Divák sa ocitá v situácii, keď sa jeden výjav mení na iný a odhaľuje sa to, čo za denného svetla ostáva nepovšimnuté,“ dodáva galéria s tým, že Petrbok tak divákovi ponúka zážitok neustálej vizuálnej neistoty, príznačnej pre jeho tvorbu.
Výstava potrvá do 30. januára 2026.
Jiří Petrbok (1962) študoval v rokoch 1984 - 1990 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 1995 tu pôsobil ako odborný asistent v ateliéri kresby profesorky Jitky Svobodovej a v rokoch 2011 až 2023 tento ateliér viedol. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Národnej galérie Praha, Galérie hlavného mesta Prahy a v početných súkromných i verejných zbierkach doma aj v zahraničí. Má za sebou množstvo výstav v Českej republike, jeho tvorba bola tiež predstavená v rámci mnohých projektov v zahraničí, vystavoval po boku medzinárodných hviezd, ako sú bratia Chapmanovci či Maurizio Cattelan. Žije a tvorí v Prahe.
