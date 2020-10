Výstava Jesenná galéria v Detve trvá do konca októbra

Detva 18. októbra (TASR) – Výtvarná jeseň očami detí, sypané obrazy a jesenné dekorácie sú súčasťou výstavy Jesenná galéria v Detve. Pripravilo ju Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča (KC AS) v spolupráci s dobrovoľníkmi a žiakmi škôl. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do konca októbra.



„Keďže sú zrušené plánované podujatia pre epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, nemali sme ani tradičné októbrové Dni mesta. Ich súčasťou sú každý rok sprievodné podujatia, výstava zeleniny a dary Zeme v kostole a v malom kultúrnom dome Chudobienec. Preto sme sa rozhodli zorganizovať výstavu u nás, v kultúrnom centre,“ povedala pre TASR riaditeľka KC AS Detva Erika Mojžišová.



Návštevníci môžu vidieť dekorácie z levandule, kukurice, z okrasných tekvíc a aj dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny. „Máme aj sypaný obraz, na ktorý sme veľmi pyšní a sme radi, že ho tu máme. Je to veľká vzácnosť, portrét významného slovenského básnika Andreja Sládkoviča, ktorý by sa v tomto roku dožil 200 rokov,“ poznamenala. „Pripravovali sme program, ktorým by sme tejto vzácnej osobnosti, po ktorej je pomenované detvianske kultúrne centrum, vzdali úctu. Pre pandémiu nám to však nevyšlo a práve preto sa námetom pre sypaný portrét stál práve on,“ vysvetlila riaditeľka. Autorka Alena Matúšková na vytvorenie použila kávu, múku, krupicu a mletú papriku.



Otvorenie výstavy bolo vo štvrtok 15. októbra, keď začali platiť nové a prísnejšie epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. „Bolo to zvláštne, na otvorení sme boli šiesti. Pozvali sme pána primátora Jána Šufliarského a zúčastnili sa aj ženy, ktoré pripravili jesenné dekorácie,“ doplnila.



Súčasťou sú aj ilustrácie lístia a ovocia, ktoré pripravili žiaci detvianskej základnej školy. Svojim dielom, farebnými obrázkami listov a ovocia, prispeli aj deti zo škôlky a detvianska základná umelecká škola. Autentickosť výstave dodáva relaxačná hudba a osvetlené dekorácie z kvetov. Záujemcovia si ju môžu pozrieť počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h. na prízemí KC AS Detva. „Dodržiavame prísne epidemiologické opatrenia. Rúško a dezinfekcia sú samozrejmosť, do miestnosti pustíme naraz len šiestich návštevníkov,“ ukončila Mojžišová.