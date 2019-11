Výstava Kľúče nad hlavou pripomína udalosti Nežnej revolúcie v Čadci

Čadca 12. novembra (TASR) - Udalosti Nežnej revolúcie spred tridsiatich rokov má súčasnej mladej generácii pripomenúť výstava Kľúče nad hlavou, ktorú sprístupnili na pôde Kysuckej knižnice v Čadci.



Podľa koordinátorky kultúrno-výchovnej činnosti Kysuckej knižnice Heleny Pagáčovej výstava prezentuje dokumenty, ktoré vyšli najmä v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. "Na výstave sú aj regionálne týždenníky, ktoré vtedy vychádzali. Ponúkajú obraz o revolúcii na Kysuciach. V tom období sme robili aj výstrižky z celoštátnych médií, ako boli vnímané udalosti na celom Slovensku. Aby aj Kysuce mali prehľad, čo sa deje v Bratislave a v Prahe. Výstrižky uchovávame už takmer tridsať rokov a takisto vystavujeme medzi knižnými dokumentmi," doplnila Pagáčová.



Podotkla, že pri príprave výstavy museli viackrát siahnuť do archívu knižnice. "Mali sme pripravené materiály, ale počas pár dní nám ich rozobrali študenti. Dostávali úlohy spracovať referáty o tomto období, takže nám materiály rýchlo mizli. A museli sme znovu siahnuť do archívu, aby sme mali čo najviac dokumentov prístupných verejnosti," vysvetlila koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti Kysuckej knižnice.



S výstavou sa v utorok zoznámili aj študenti Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci. "Kysucké kultúrne stredisko v spolupráci s Kysuckou knižnicou pre nich pripravili prednášku, doplnenú ukážkami filmových dokumentov. O udalostiach spred tridsiatich rokov prednášal ich priamy účastník Peter Cabadaj," dodala Pagáčová.



Výstava Kľúče nad hlavou potrvá v Kysuckej knižnici v Čadci do 30. novembra.